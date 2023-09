Muitas pessoas se perguntam se é possível aumentar o score usando o cartão de crédito e se uma coisa influencia na outra. Pensando nisso, preparamos este conteúdo com uma série de informações importantes sobre esse assunto. Continue lendo e saiba mais!

O cartão de crédito influencia no score?

Sim, o cartão de crédito pode influenciar no score no Serasa, desde que os seus dados sejam constantemente atualizados no Cadastro Positivo. Se há essa atualização, é possível que a forma como você usa o seu cartão de crédito impacte diretamente no seu score.

Isso quer dizer que a forma como você consome com o cartão e faz o pagamento das faturas pode ajudar a aumentar o score, mas, dependendo do caso, também pode fazer com que o score caia.

Por isso, é muito importante usar o seu cartão de crédito de maneira inteligente e bem pensada, evitando consumos excessivos que possam levar ao endividamento.

No próximo tópico, apontamos alguns fatores que você pode avaliar nesse sentido.

É possível aumentar o score usando o cartão de crédito de que forma?

Existem algumas ações financeiras que podemos colocar em prática na hora de aumentar o score usando o cartão de crédito.



Primeiro, precisamos entender que a adimplência, ou seja, o comportamento de pagar as contas em dia, é crucial. Se pagamos a nossa fatura completa e antes da data de vencimento, essas ações contribuem para que o nosso score possa ser aumentado.

Em contrapartida, se fizermos apenas o pagamento mínimo, ou sempre deixarmos a fatura vencer, estaremos correndo o risco de diminuir o nosso score e, consequentemente, diminuir as chances de conseguirmos algum crédito mais tarde – como na hora de fazer um financiamento ou empréstimo, por exemplo.

Veja alguns fatores que devemos considerar na hora de aumentar o score usando o cartão de crédito:

Como mencionado, pague as suas faturas sempre em dia, respeitando a data limite e, sempre que possível, pagando o valor total;

Cuidado com as mudanças bruscas no uso do cartão. Parar de usá-lo, de repente, também pode causar alterações no score, pois pode ser um “comportamento novo” e inesperado;

Não exagere nas compras feitas no cartão. Siga sempre com o seu planejamento financeiro para garantir que as contas sejam pagas em dia;

Tente evitar a solicitação de muitos cartões. Afinal, ter muitos pode passar a imagem de que há mais chances de você se tornar inadimplente, o que pode prejudicar a sua pontuação.

Esses aspectos estão intimamente relacionados com o nosso score. Por isso, procurar estar atento a eles, controlando o que estiver ao nosso alcance (como reduzindo as contas impulsivas), é fundamental para uma saúde financeira e, também, para aumentar o score usando o cartão de crédito.

Lembre-se, não há problema em usar o cartão. Apenas o seu uso deve ser feito de forma estratégica e planejada, para evitar atrasos na fatura ou o equívoco de parcelar os valores pendentes ou fazer apenas o pagamento mínimo.