É possível concorrer a mais de um cargo no Concurso Nacional Unificado (CNU)?

O Concurso Nacional Unificado (CNU) é uma das novidades mais esperadas pelos concurseiros que sonham em ingressar no serviço público federal.

Em suma, trata-se de uma iniciativa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) que visa centralizar os concursos autorizados para diversos órgãos e entidades públicas em uma única prova, que será aplicada em fevereiro de 2024.

Mas você sabe se é possível concorrer a mais de um cargo no CNU? Neste artigo, vamos explicar como funcionará o processo de inscrição, seleção e classificação dos candidatos. Além disso, confira quais são as vantagens e desvantagens de se candidatar a mais de uma vaga. Por isso, acompanhe e tire suas dúvidas!

Como será a inscrição no CNU?

A inscrição no CNU será feita no site da banca organizadora, que ainda será definida pelo MGI. Ainda, o valor da taxa de inscrição também não foi divulgado. No entanto, espera-se que seja acessível e compatível com o mercado.

O período de inscrição está previsto para ocorrer entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Sendo assim, no momento da inscrição, o candidato deverá escolher um dos oito blocos temáticos disponíveis no CNU, que são:

Administração e Finanças Públicas;

Setores Econômico, Infraestrutura e Regulação;

Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário;

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação;

Políticas Sociais;

Justiça e Saúde;

Trabalho e Previdência;

Dados, Tecnologia e Informação Pública.

Cada bloco temático agrupa as vagas de diferentes órgãos e entidades públicas que tenham afinidade com a área de atuação. Por exemplo, o bloco de Administração e Finanças Públicas inclui as vagas do Ministério da Economia, da Receita Federal, do Banco Central, entre outros.

Sendo assim, o candidato só poderá se inscrever em um bloco temático por vez. Todavia, poderá se candidatar a mais de um cargo dentro do mesmo bloco.



Como será a seleção no CNU?

A seleção no CNU será feita por meio de uma prova objetiva, comum a todos os candidatos, e uma prova discursiva, específica por bloco temático. Então, a prova objetiva terá 60 questões, sendo 30 de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos.

A prova discursiva terá duas questões dissertativas e uma redação. As provas serão aplicadas no dia 25 de fevereiro de 2024, em cerca de 180 municípios brasileiros. Aliás, a duração total das provas será de cinco horas. Por fim, os conteúdos programáticos das provas ainda serão definidos pelo MGI, em conjunto com os órgãos participantes do CNU.

Como será a classificação no CNU?

A classificação no CNU acontecerá por meio da nota final dos candidatos. Em síntese, a sua formação ocorre pela soma das notas das provas objetiva e discursiva. Ainda, os candidatos serão ordenados por bloco temático, cargo/carreira e localidade da vaga. Por fim, os critérios de desempate serão os seguintes:

Maior nota na prova discursiva;

Maior nota na prova objetiva;

Maior nota em conhecimentos específicos;

Maior nota em conhecimentos básicos;

Maior idade.

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas disponíveis serão convocados para a nomeação pelos respectivos órgãos ou entidades públicas. Enquanto, os demais candidatos formarão um cadastro reserva. Em suma, a convocação pode ocorrer durante o prazo de validade do CNU, que será de dois anos, prorrogável por igual período.

Quais são as vantagens e desvantagens de concorrer a mais de um cargo no CNU?

Concorrer a mais de um cargo no CNU pode ser uma estratégia interessante para aumentar as chances de aprovação e nomeação no serviço público federal. Porém, também pode trazer alguns desafios e riscos para os candidatos. Por isso, veja abaixo algumas vantagens e desvantagens dessa opção:

Vantagens:

Ampliar o leque de possibilidades de atuação profissional;

Aproveitar o mesmo conteúdo programático para diferentes cargos;

Pagar uma única taxa de inscrição para concorrer a várias vagas;

Ter mais chances de conseguir a convocação em caso de desistência ou eliminação de outros candidatos.

Desvantagens:

Ter que estudar mais conteúdos específicos para cada cargo;

Ter que fazer uma prova discursiva mais abrangente e complexa;

Ter que escolher entre os cargos em caso de aprovação em mais de um;

Ter que se adaptar às diferentes rotinas e demandas de cada órgão ou entidade pública.

O Concurso Nacional Unificado é uma oportunidade única para quem quer ingressar no serviço público federal. Ainda, com uma única prova, é possível concorrer a mais de um cargo em diferentes órgãos e entidades públicas, desde que sejam do mesmo bloco temático.

Porém, é preciso estar atento aos requisitos, aos conteúdos e às etapas do CNU, além de avaliar as vantagens e desvantagens de se candidatar a mais de uma vaga. Então, se você quer fazer parte desse projeto inovador e democrático, não perca tempo e comece a se preparar desde já para o CNU.

Estude com dedicação e disciplina, utilizando materiais atualizados e confiáveis. Mantenha-se informado sobre as novidades e os editais dos concursos que te interessam.