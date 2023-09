É possível estornar um PIX? Entenda como funciona

O PIX é um sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central que permite realizar transferências e compras em poucos segundos, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Esse serviço é totalmente gratuito para pessoas físicas e tem diversas vantagens, como rapidez, praticidade e segurança.

Mas o que acontece se você errar algum dado na hora de fazer um PIX ou se arrepender de uma compra? Tem como estornar um PIX? A seguir, entenda mais como funciona caso seja necessário estornar a transferência e o passo a passo para recuperar o seu dinheiro.

O que é o estorno do PIX?

O estorno do PIX é a devolução do valor pago ou transferido por meio do PIX para a conta de origem. Tanto o pagador, quanto a pessoa que recebem a transferência podem solicitar a devolução do dinheiro, a depender de cada caso.

Mas é importante ressaltar que receber o pagamento de volta não é automático e nem 100% garantido. Isso porque depende da vontade e da disponibilidade do recebedor em devolver o dinheiro, ou da intervenção da instituição financeira em casos de fraude ou erro.

Quando é possível fazer o estorno?

O pagador pode reaver o seu dinheiro em apenas algumas situações específicas. Além disso, como já dito anteriormente, a devolução depende do recebedor ou da instituição financeira, a depender do caso.

A primeira possibilidade de devolução ocorre quando o recebedor não reconhece o pagamento ou não o aceita. Assim, ele pode rejeitar a transação diretamente pelo aplicativo do seu banco. Assim, basta selecionar a opção de devolução no seu app que o dinheiro retornará para a conta de origem.



Além disso, o pagador também pode receber a sua transferência de volta em caso do recebedor concordar em devolver o PIX. Isso pode acontecer, por exemplo, se o pagador errar algum dado na hora de fazer o PIX ou se quiser cancelar uma compra feita por impulso.

O usuário também pode solicitar o reembolso em caso de fraude ou erro na transação. Assim, se o pagador for vítima de um golpe ou de um erro no sistema, ele pode solicitar o estorno do PIX para a instituição financeira responsável pela sua conta. Isso pode acontecer, por exemplo, se o pagador receber um link falso para fazer o PIX ou se houver uma falha no aplicativo do banco.

Como solicitar o estorno do PIX?

Em cada caso que possibilita a devolução do PIX, existe um procedimento diferente que o usuário deve seguir. Confira:

Recebedor nao reconhece a transação: nesse caso, o recebedor deve rejeitar a transferência diretamente no aplicativo do seu banco e o valor retornará de forma automática para a conta de origem em alguns segundos;

nesse caso, o recebedor deve rejeitar a transferência diretamente no aplicativo do seu banco e o valor retornará de forma automática para a conta de origem em alguns segundos; Quando o recebedor concorda em devolver o valor: nesse caso, o recebedor precisa fazer uma nova transação pelo PIX para enviar o valor que recebeu para a conta de origem. Assim, deve inserir as informações da conta do pagador;

nesse caso, o recebedor precisa fazer uma nova transação pelo PIX para enviar o valor que recebeu para a conta de origem. Assim, deve inserir as informações da conta do pagador; Fraude na transação: nessa situação, o pagador precisa entrar em contato com a instituição financeira responsável pela sua conta e informar o ocorrido. Assim, a instituição vai analisar o caso e verificar se há possibilidade de reverter a transação. Se houver, ela vai entrar em contato com a instituição financeira do recebedor e solicitar a devolução do valor.