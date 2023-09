O Nubank tem revolucionado a maneira como as pessoas lidam com suas finanças, oferecendo produtos financeiros simples e acessíveis, todos gerenciados diretamente por meio de seu aplicativo intuitivo.

É possível fazer múltiplos empréstimos no Nubank? Confira!

Entre esses produtos, estão as opções de empréstimos pessoais e consignados, que podem ser uma solução útil em diferentes situações financeiras. Contudo, muitos se perguntam se é possível ter mais de um empréstimo ativo no Nubank.

A resposta é positiva. No entanto, existem algumas restrições. Entenda como funciona essa possibilidade e dar dicas para evitar problemas financeiros ao pegar múltiplos empréstimos.

As modalidades de empréstimo no Nubank

O Nubank oferece diversas modalidades de empréstimos para atender às necessidades variadas de seus clientes. Atualmente, o cliente pode escolher entre empréstimo pessoal e empréstimo garantia (que utiliza dinheiro guardado e Tesouro Direto como garantia).

Além das opções NuConsignado e antecipação do Saque-Aniversário do FGTS. Entretanto, cada uma dessas opções tem seus benefícios e características específicas, tornando-se uma solução flexível para diversas situações financeiras.

Empréstimos no Nubank

Seja para fazer melhorias em sua casa, investir em um intercâmbio, trocar de carro ou enfrentar uma despesa inesperada, o Nubank oferece empréstimos com parcelas que se adequam ao seu orçamento, tudo com um processo 100% digital.



Em suma, uma das principais vantagens é que você pode solicitar um novo empréstimo antes mesmo de quitar o anterior, desde que seja um empréstimo pessoal ou um NuConsignado.

Quantos empréstimos posso ter no Nubank?

Agora, a pergunta mais importante: é possível ter mais de um empréstimo no Nubank ao mesmo tempo? Sim, mas com algumas condições. Conforme informa fintech, nas modalidades de empréstimo pessoal e NuConsignado, o cliente pode ter até três empréstimos ativos simultaneamente. Porém, na antecipação do Saque-Aniversário do FGTS, só é possível manter um único empréstimo ativo.

Isso significa que se, por exemplo, um mês após contratar um empréstimo, o cliente se deparar com uma despesa inesperada, como o conserto de sua geladeira, é possível solicitar um segundo empréstimo, desde que ele não ultrapasse o valor pré-aprovado restante. Isso oferece flexibilidade para lidar com situações emergenciais.

No entanto, antes de contratar qualquer modalidade de empréstimo no Nubank, é fundamental considerar seus motivos para o empréstimo, ler o contrato com atenção e ter um sólido planejamento financeiro para garantir que não enfrente dificuldades financeiras no futuro. Lembre-se de que todo empréstimo envolve juros, portanto, é crucial estar ciente das implicações financeiras.

Empréstimo do Nubank: vale a pena?

O processo de contratação do empréstimo pessoal do Nubank é incrivelmente simples e pode ser realizado diretamente pelo aplicativo. Aqui estão os passos básicos:

Na tela principal do aplicativo, selecione “Solicitar empréstimo”.

Após revisar as instruções, clique em “Calcular valor”.

Indique a finalidade para a qual você está solicitando o empréstimo.

Na tela seguinte, insira o valor desejado, escolha o número de parcelas e a data de pagamento da primeira parcela.

No canto inferior esquerdo, clique na seta para continuar.

Revise todas as informações do seu empréstimo e toque em “Continuar”.

Digite sua senha de 4 dígitos e pronto! O valor solicitado será transferido diretamente para sua conta no Nubank.

É importante mencionar que durante a simulação, o cliente pode escolher o primeiro dia de pagamento, que pode ser até 90 dias após a contratação. Além disso, você terá até 24 meses para quitar o valor total.

Como evitar problemas ao pegar múltiplos empréstimos?

Se você se encontra na situação de ter que contratar mais de um empréstimo, é fundamental adotar algumas medidas para garantir que suas finanças permaneçam saudáveis. Se possível, alinhe os vencimentos dos empréstimos para a mesma data, facilitando o planejamento financeiro. Além disso, se seu salário é depositado em datas diferentes, ajuste os vencimentos de acordo com essas datas para evitar atrasos.