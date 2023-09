É possível gerar um boleto no Nubank? Confira o passo a passo

O Nubank é um banco digital brasileiro que se tornou um dos maiores do mundo, conquistando milhões de clientes entre o Brasil, México e Colômbia. O aplicativo da fintech oferece diversos serviços aos seus usuários, e um deles é a possibilidade de gerar um boleto, tanto para receber depósitos quanto para pagar a fatura do cartão de crédito.

Além disso, os clientes PJ (Pessoa Jurídica) do Nubank conseguem gerar um boleto de cobrança pelo aplicativo. Este tipo de boleto permite a customização de campos, como data de vencimento, definição do pagador e adicionar uma identificação à cobrança.

Confira a seguir como gerar um boleto pelo aplicativo do Nubank.

Como gerar um boleto no Nubank?

Como dito, existe mais de um tipo de boleto que pode ser gerado pelo aplicativo do Nubank. Sendo assim, primeiro o usuário deve escolher qual tipo de documento ele deseja emitir, para depois realizar o procedimento. Confira a seguir o passo a passo para gerar um boleto no Nubank para pagamento da fatura do cartão de crédito:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS;

Na página inicial, toque na opção “Cartão de crédito”;

Em seguida, seleciona “Pagar fatura”;

Indique o valor que será pago;

Agora, selecione a opção “Gerar boleto”;

Por fim, ficarão disponíveis as opções de “Copiar o código” ou “Enviar boleto por e-mail”.

É importante destacar que, ao pagar a fatura do cartão de crédito por este método, o pagamento pode demorar até três dias para ser reconhecido pelo sistema. Portanto, os usuários que optam pelo boleto devem ficar atentos à data de vencimento da fatura.

Veja agora os passo simples para criar um boleto do Nubank para depositar dinheiro:



Você também pode gostar:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank ;

; Na página inicial, passe pelas opções disponíveis no menu até encontrar a seção “Depositar”;

Agora, selecione “Depositar em dinheiro”, definindo o valor do depósito que será feito. Lembrando que este valor deve estar inserido entre R$ 20 e R$ 15 mil;

Por fim, basta copiar o código do boleto, também existindo a possibilidade de enviar para o e-mail.

Seguro para celular

O Nubank oferece aos seus clientes um seguro para celular, o qual possui cobertura para danos acidentais, furto simples, furto qualificado e roubo. No entanto, o serviço da empresa tem uma carência de 30 dias a partir da contratação do serviço.

Desta maneira, durante este período o smartphone ainda não estará protegido pelo seguro. Para acionar o seguro existem três maneiras: pelo telefone 0800 608 6236, pelo e-mail meajuda@nubank.com.br ou pelo chat do aplicativo.

Após solicitar o serviço, o cliente do Nubank irá receber um link para pagamento, que pode ser feito por boleto ou através de cartão de crédito em até 3 vezes sem juros. Esta franquia tem como intuito o barateamento dos pagamentos mensais do seguro, e só deve ser paga caso o serviço seja acionado.

Sendo assim, se o cliente Nubank não acionar o seguro durante o período de 12 meses do contrato, não haverá cobrança da franquia. Além disso, quando o seguro é aprovado o cliente recebe um aparelho recondicionado igual ao que já possui. Caso não exista a disponibilidade de um modelo igual, uma lista de celulares similares será enviada para escolha.