É possível R$ 560,00 todo mês? Saiba como

O Nubank é uma das maiores instituições financeiras digitais do Brasil, oferecendo diversas facilidades para seus clientes, especialmente para aqueles que desejam economizar dinheiro. Neste artigo, vamos explorar como é possível ganhar R$ 560 por mês com essa fintech inovadora.

A simplicidade do Nubank para investir e economizar

Uma das principais vantagens do Nubank em relação aos bancos tradicionais é a facilidade de investir o dinheiro dos clientes. Além do saldo da conta que rende quando está parado, o banco digital oferece um serviço chamado Caixinhas.

As Caixinhas têm o objetivo de ajudar os usuários a juntarem dinheiro para realizar seus sonhos. O valor depositado nessas Caixinhas possui liquidez diária e rende 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

Como ganhar R$ 560 por mês com o Nubank?

Considerando o rendimento das Caixinhas do Nubank (100% do CDI = 13,15% ao ano), um cliente que deseja receber R$ 560 por mês da fintech precisaria fazer uma aplicação de, no mínimo, R$ 70.000.

Utilizando a calculadora de investimentos disponível no site do banco digital, é possível verificar que em 1 mês, uma aplicação de R$ 70.000 rende R$ 561,41. Em comparação, se esse mesmo valor ficar na poupança durante 30 dias, renderia apenas R$ 473,83. Ou seja, é possível ganhar R$ 87,58 a mais ao deixar o dinheiro no Nubank.

Aumentando o rendimento

O investidor pode conseguir R$ 560 por mês no Nubank ao aplicar o dinheiro em uma Caixinha com rendimento de 100% do CDI. No entanto, a fintech também oferece opções com rendimentos ainda maiores para aqueles que escolhem uma data de vencimento para resgatar o investimento.



Ao optar por um prazo determinado, como 6 meses ou 1 ano, o dinheiro fica na conta por mais tempo, e o Nubank oferece um rendimento ainda maior para essas aplicações. É importante ressaltar que as Caixinhas do Nubank são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) no valor de até R$ 250 mil por CPF, garantindo a segurança do dinheiro dos usuários.

Dicas para aumentar seus ganhos com o Nubank

Além de investir nas Caixinhas, existem outras estratégias que podem ajudar a aumentar seus ganhos com o Nubank. Veja algumas dicas:

Mantenha um saldo positivo na conta

Ao deixar um saldo positivo na sua conta Nubank, você já estará aproveitando o rendimento diário. Mesmo que seja um valor pequeno, ele irá render e contribuir para o seu objetivo de ganhar R$ 560 por mês.

Utilize o Nubank Rewards

O Nubank Rewards é um programa de recompensas oferecido pela fintech. Ao participar desse programa, você acumula pontos a cada compra realizada com o cartão de crédito Nubank. Esses pontos podem ser trocados por descontos em faturas, passagens aéreas, hospedagens e muito mais. Utilizando os benefícios do Nubank Rewards, você pode economizar dinheiro e aumentar seus ganhos.

Avalie outras opções de investimento

Além das Caixinhas, o Nubank também oferece outras opções de investimento, como o Tesouro Direto e a Bolsa de Valores. Avalie essas alternativas e escolha aquela que melhor se encaixa no seu perfil de investidor e objetivos financeiros.

Acompanhe as novidades do Nubank

O Nubank está sempre inovando e lançando novos produtos e serviços. Fique atento às atualizações e novidades da fintech, pois elas podem trazer oportunidades de aumentar seus ganhos.

Ganhar R$ 560 por mês com o Nubank é possível por meio das Caixinhas, que oferecem rendimento de 100% do CDI. Além disso, o banco digital oferece opções com rendimentos ainda maiores para quem escolhe uma data de vencimento para resgatar o investimento. Com algumas estratégias adicionais, como manter um saldo positivo na conta e utilizar o Nubank Rewards, é possível maximizar seus ganhos e alcançar seus objetivos financeiros. Portanto, aproveite as facilidades oferecidas pelo Nubank e comece a ganhar mais dinheiro agora mesmo.