Saber se é possível ter a CNH temporária cassada é o desejo de muitos motoristas recém habilitados. Isso porque a cassação da habilitação é um problema sério que gera muitas consequências negativas ao cidadão.

Assim sendo, para que você saiba se isso é possível e entenda melhor esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

É possível ter a CNH temporária cassada? Saiba agora

Se você está conduzindo com uma CNH temporária e se preocupa com a possibilidade de cassação, é importante entender as regras e condições que regem essa etapa inicial da habilitação. Isso porque, isso não só é possível, como também é mais comum do que se pensa.

Desse modo, é crucial entender como funciona a PPD e o que fazer para evitar a perda desse documento até conseguir a habilitação definitiva.

O que é a PPD?

A PPD, ou Permissão para Dirigir, é a etapa inicial de habilitação para condutores no Brasil. Sendo assim, trata-se de um documento temporário que permite que um motorista conduza um veículo. Porém, ela possui algumas restrições e condições específicas.

Ademais, a PPD tem validade de um ano, e durante esse período, o condutor deve seguir as regras e diretrizes determinantes para evitar a cassação.

Confira algumas possíveis causas de cassação da PPD

Para evitar a cassação da PPD, é essencial compreender as principais infrações que podem levar a essa penalização. Assim sendo, dentre as condições mais comuns que podem resultar na cassação da habilitação temporária incluem:

Infração de natureza gravíssima: primeiramente, cometer qualquer infração de natureza gravíssima durante o período de validade da PPD pode levar à cassação;

Infração de natureza grave: além disso, cometer qualquer infração de natureza grave também pode resultar na cassação da CNH temporária;

Duas ou mais Infrações de natureza média: se o motorista cometer duas ou mais infrações de natureza média durante o período de validade da PPD, também correrá o risco de tê-la cassada.

Qual o limite de pontos na habilitação temporária?

Ao contrário do que muitos pensam, a cassação da PPD não se relaciona diretamente ao sistema de pontos na carteira de habilitação, como ocorre com a CNH definitiva. Isso ocorre porque, durante o período do PPD, as infrações são registradas no Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach). Contudo, a cassação não ocorre com base em um limite de pontos.

Como ocorre o processo de cassação da PPD?

Se um condutor cometer infrações que levem à cassação do PPD, ele terá que reiniciar todo o processo de habilitação, desde o início. Isso significa que ele deverá repetir todas as etapas, incluindo:

Aulas teóricas e práticas;

Exames médicos e psicológicos, e;

O exame prático de direção.

Veja como evitar cassação da PPD

Para evitar a cassação da PPD, é fundamental que o motorista respeite as regras de trânsito e evite a comissão de infrações graves, gravíssimas ou repetidas. Durante o primeiro ano de habilitação, é uma excelente oportunidade para desenvolver habilidades de direção segura e consciente.

Conversão de multas em advertência por escrito

Além disso, uma opção para evitar que infrações médias resultem na cassação do PPD é solicitar a conversão de multas em advertência por escrito. No entanto, essa alternativa só se aplica se o motorista não for reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses e se a autoridade de trânsito concordar com a medida.

Assim, a advertência por escrito evita a atribuição de pontos no PPD e, consequentemente, a cassação.

Consulte o prontuário e evite a reincidência

Ademais, é importante que os motoristas verifiquem regularmente seu prontuário no Detran para monitorar o registro de infrações. Lembre-se de que evitar a reincidência é uma maneira eficaz de evitar a cassação da PPD.

Portanto, conheça as regras de trânsito e pratique a direção defensiva são práticas essenciais.

Mantenha-se informado sobre as infrações

Por fim, conhecer as infrações de trânsito e entender suas gravidades é fundamental para evitar a cassação da habilitação temporária.

Além disso, estar ciente das consequências de cada infração ajuda os motoristas a tomar decisões conscientes no trânsito e a priorizar a segurança.

Durante o período do PPD, é uma oportunidade para o motorista iniciante adquirir experiência e confiança ao volante. Por isso, praticar em diferentes condições de trânsito, como ruas calmas e movimentadas, é essencial para desenvolver habilidades de direção e evitar infrações.

Agora que você já sabe se é possível ter a CNH temporária cassada, fique atento para evitar esse problema e não precisar realizar o processo de aquisição da habilitação novamente!