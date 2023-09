Eagles, liderados por D’Andre Swift, levam os Vikings ao recorde de 0-2

Jalen Hurts correu para um par de touchdowns de 1 jarda e lançou um passe TD de 63 jardas para DeVonta Smith, D’Andre Swift correu para 175 jardas e uma pontuação, e o campeão da NFC Philadelphia Eagles segurou o Minnesota Vikings, propenso a rotatividade 34 -28 na noite de quinta-feira.

Hurts, o vice-campeão do MVP, superou um desempenho lento de passes no primeiro tempo e acordou a multidão quando acertou Smith para o gol no terceiro quarto que fez o 27-7.

“Nós possuímos o UR SKOL esta noite”, dizia uma placa de torcedor dos Eagles após o TD.

Quase não foi suficiente.

Primos Kirk acertou Jordan Addison para um touchdown de 62 jardas que fez 27-14 no quarto e encontrou KJ Osborn para um TD de 10 jardas que reduziu para 27-21 e colocou os Eagles (2-0) no limite.

Mas Swift marcou em uma corrida de 2 jardas para uma vantagem de 34-21 faltando 4:13 para o fim e os Vikings não tiveram tempo suficiente para marcar duas vezes.

Minnesota (0-2), que teve três derrotas no primeiro tempo na derrota para o Tampa Bay na abertura da temporada, perdeu três fumbles no primeiro tempo na Filadélfia e quatro no geral. Talvez no momento mais desanimador para os Vikings, Justin Jefferson atrapalhou-se com uma recepção de 30 jardas na end zone e saiu de campo para um touchback, com Minnesota perdendo por 10-7 no segundo quarto.

Cousins ​​​​arremessou para 364 jardas e quatro touchdowns. Jefferson teve 11 recepções para 159 jardas.

Hurts terminou em 18 de 23 para 193 jardas.