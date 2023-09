Ecclestone: Verstappen está acima de Hamilton, ele é o melhor da história

EUé bem sabido que Bernie Ecclestone não mede as palavras quando se trata de expressar suas opiniões sobre F1seja sobre quem comanda o espetáculo, seja sobre os verdadeiros protagonistas (os motoristas) que são os que acabam por justificar um espetáculo que conta com muitos adeptos.

O ex-chefe do Grand Circus falou ao Daily Mail. O magnata britânico criticou mais uma vez (é claro) a Liberty Media. Desta vez foi por causa do pesado calendário que têm montado ultimamente e que se repetirá no próximo ano.

“Minha opinião é que 18 corridas são suficientes. Fizemos 20 e muitas vezes pensei que isso era um pouco demais. Porque é preciso pensar nas equipes. Em pouco tempo, eles terão que contratar equipe dupla. Com 22 ou 23 corridas haverá muitos divórcios. É uma questão de quando”, previu o inglês, que completa 93 anos no próximo mês.

Ele então criticou ainda mais os atuais chefes da F1: “Talvez eles estejam completamente certos; talvez eu estivesse errado ao tentar manter mais a Fórmula 1. Eu assisto todos os treinos e todas as corridas e olho e penso: ‘Meu Deus, estamos estamos tentando mostrar a Fórmula 1 ou estamos tentando mostrar outras coisas?’

“A Netflix os capturou um pouco e eles seguem isso um pouco demais. A Netflix está no ramo do entretenimento desde que lhes convém. Não é como nossas antigas emissoras, que estão conosco desde sempre.”

Ecclestone confia em Verstappen.

Max é o melhor, diz Bernie

Por outro lado, Eclestone pesou sobre quem ele considera o maior.

“Max é o melhor piloto de todos os tempos. Sem dúvidas. Eu costumava dizer Alain Prost. Agora eu diria Máx. [Verstappen]. Ele é o maior. Ele é o mais brilhante no que diz respeito a tirar o melhor proveito do carro. Ele não brinca. Ele acerta no programa. Na minha lista ele está acima Lewis hamilton“, Eclestone disse.

“Luís é obviamente super-super brilhante, super-super talentoso. Luís entende as pessoas e tira o melhor proveito delas, enquanto Max tira o melhor proveito do carro. Ele é muito diferente de Máx.. Quando Luís parar de correr, ele poderá entrar em um mundo diferente – entretenimento ou qualquer outra coisa – mas esse não será o caminho Máx. poderia ir.

“Eu vou te dizer Máx. é um de nós. Na nossa esfera da Fórmula 1 ninguém é como Luís, Ninguém é. Acho que no início ele era um pouco diferente das outras pessoas. Na escola eu era um pouco menor, então é um pouco diferente também. Como foi com Luís. Ele teve o apoio do pai.”