Economize até R$ 22.700 nos carros Toyota! Promoção válida até sábado (30); veja quem pode aproveitar

A Toyota, uma das montadoras mais renomadas do mercado automobilístico, está oferecendo descontos imperdíveis em seus veículos. Com preços reduzidos de até R$ 22.700, essa é uma oportunidade única para quem deseja adquirir um carro novo com excelente custo-benefício.

Benefícios para Pessoas com Deficiência (PcD)

De acordo com a legislação brasileira, as pessoas com deficiência (PcD) têm direito a descontos na compra de carros zero quilômetro. Esses descontos incluem a isenção do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) e do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), dependendo do valor do veículo e das leis estaduais.

A Toyota, ciente da importância de oferecer condições especiais para esse público, disponibiliza uma tabela de preços exclusiva para PcD. Os descontos são significativos e podem chegar a até R$ 22.700, permitindo que mais pessoas possam ter acesso a carros de qualidade.

Os Modelos em Destaque

A linha de veículos da Toyota é conhecida por sua qualidade, durabilidade e conforto. Neste mês de setembro, a montadora japonesa está oferecendo descontos especiais em diversos modelos, entre eles:

Toyota Corolla

O Toyota Corolla, um dos sedãs mais populares do mercado, está disponível com descontos de até R$ 22.700 para PcD. Essa redução de preço torna o Corolla ainda mais acessível e atrativo para quem busca um carro espaçoso, confortável e com ótimo desempenho.

Dentre as versões contempladas com descontos, destacam-se o Corolla 2.0 Altis Premium CVT, que sai por R$ 162.591,42, e o Corolla 1.8 Altis Hybrid CVT, com preço de R$ 166.802,74. Esses valores representam uma economia significativa em relação aos preços de mercado.



Toyota Yaris

O Toyota Yaris é um dos modelos mais versáteis da marca. Com design moderno e diversas opções de configuração, o Yaris é uma excelente escolha para quem procura um carro compacto e econômico.

As versões do Yaris Hatch e Sedan estão sendo vendidas com isenção do IPI. Os preços para PcD variam de acordo com a versão escolhida, com destaque para o Yaris Hatch 1.5 XL CVT, que pode ser adquirido por R$ 83.814,63.

Toyota Corolla Cross

O Toyota Corolla Cross, um SUV de sucesso, também está com descontos especiais para PcD. As versões XR e XRE do modelo estão disponíveis com reduções de preço significativas, de R$ 19.993,79 e R$ 21.784,20, respectivamente.

Como Aproveitar os Descontos

Para aproveitar os descontos oferecidos pela Toyota, é necessário verificar se você se enquadra nos critérios estabelecidos pela legislação para PcD. É importante consultar um consultor de vendas da Toyota em uma concessionária autorizada para obter todas as informações e orientações necessárias.

Além disso, é fundamental estar ciente de que os descontos são válidos por tempo limitado. Portanto, é recomendado agir rapidamente para garantir o preço reduzido e as condições especiais oferecidas pela montadora.

Ademais, se você está em busca de um carro novo com descontos incríveis, não perca a oportunidade de adquirir um veículo da Toyota. Com descontos de até R$ 22.700, essa é uma chance única de ter um carro de qualidade, com tecnologia de ponta e alto desempenho.

Aproveite os benefícios oferecidos pela legislação para PcD e consulte um consultor de vendas da Toyota para obter mais informações sobre os modelos disponíveis, os descontos aplicados e as condições de compra. Não deixe essa oportunidade passar e garanta seu carro novo com um preço imperdível!

Vale ressaltar que os descontos mencionados estão sujeitos a alterações e podem variar de acordo com a política da Toyota e a legislação vigente. Recomendamos entrar em contato com uma concessionária autorizada para obter informações atualizadas e detalhadas sobre os descontos disponíveis.

