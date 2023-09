Ed Sheeran Nixes Nevada Show, deixa os fãs esperando em um calor sufocante

Ed Sheeran desistiu de seu show em Nevada no sábado à noite, pouco antes de subir ao palco… pedindo desculpas aos fãs e remarcando o show.

Fontes ligadas às operações do local disseram ao TMZ… “O palco não foi aprovado ontem à noite por razões de segurança, então eles tentaram reconstruí-lo esta manhã e até escolheram os horários de abertura das portas traseiras, pois pensaram que conseguiriam… não. Foi remarcado para 28 de outubro. Há torcedores no estádio no momento da ligação e ele está na arquibancada tirando fotos e pedindo desculpas.