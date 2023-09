Eden Hazard parece pronto para a aposentadoria: “É hora de aproveitar a vida… bebendo algumas cervejas”

Perigo do Éden viu e viveu tudo isso ao longo de sua ilustre carreira. Aos 32 anos, ele atingiu rapidamente o crepúsculo de sua carreira e o fim pode estar mais próximo do que se esperava.

Falando durante uma prévia do documentário “Believe”, que será lançado em breve e foca no Seleção belgaHazard dá a entender que está prestes a pendurar as botas.

Aos poucos é hora de curtir a vida com minha família e amigos, bebendo umas cervejas Jupiler.

Hazard é atualmente um agente livre, com o único boato recente sobre seu próximo destino ser um retorno ao Chelsea. Mas se as palavras de Hazard servirem de referência, ele pode estar pronto para cavalgar em direção ao pôr do sol.

Ele menciona que a hora está chegando “pouco a pouco“, mas a temporada europeia já está em andamento, assim como a maioria das outras ligas ao redor do mundo.

Decepção em Madrid, elogios em todos os outros lugares

Hazard participou de apenas 10 jogos em todas as competições em sua última temporada com Real Madrid, antes de Los Blancos rescindir seu contrato em junho. A sua passagem pelo Real Madrid terminou com apenas sete gols marcados em quatro temporadas.

Com a Bélgica, Hazard retirou-se do futebol internacional após a decepcionante eliminação da selecção nacional na fase de grupos no Qatar.

Se isso for tudo para Hazard, ele será considerado um dos extremos mais talentosos que o esporte tem visto nos últimos tempos, e um dos maiores jogadores belgas de todos os tempos. Ele ganhou vários prêmios individuais e por equipe e deixou uma marca indelével em Lille e Chelseahistória.