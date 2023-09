Edgar Chairez vai apelar do polêmico final da luta de Noche no UFC com Daniel Lacerda

Edgar Chairez acreditou que conquistou uma vitória por finalização no Noche UFC, mas a luta foi revertida para no-contest momentos depois. Agora ele planeja dar um passo adiante.

Após o polêmico final de sua luta com Daniel Lacerda, Chairez planeja recorrer da decisão junto à Comissão Atlética de Nevada, confirmou o empresário de Chairez, Jason House, ao MMA Fighting logo após o término da luta.

Depois de um início de round muito disputado, Chairez pegou Lacerda com uma guilhotina em pé, que Chairez apertou rapidamente segundos após a aplicação do golpe. O árbitro Chris Tognoni examinou atentamente o braço de Lacerda enquanto tentava defender, mas o braço ficou mole, o que levou Tognoni a interromper a luta aos 3:47 do primeiro round.

Assim que a luta foi encerrada, Lacerda – que entrou na luta com recorde promocional de 0-4 e quatro derrotas por paralisação – protestou imediatamente, o que levou à revisão do resultado, e depois foi derrubado para no-contest.