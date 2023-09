editais anunciam quase 8 mil vagas para diversos cargos

Muitos concursos abertos devem iniciar a inscrição ainda esta semana. São quase 8 mil oportunidades nos mais variados cargos.

Ao todo cerca de 40 órgãos anunciam abertura a inscrição para os seguintes estados:

São Paulo, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Amazonas.

Um dos concursos com maiores remunerações é o do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, os salários são maiores que R$ 37 mil.

Outro Tribunal que abre inscrições é o da Justiça do Paraná (TJ-PR) que seleciona para 27 vagas de Juiz Substituto e inicial de R$ 30.617,25.

Acompanhe outros concursos abertos.

Concursos abertos: Inscreva-se!

Confira a lista a seguir:

PC SP



Você também pode gostar:

O concurso da Polícia Civil de São Paulo anuncia que as inscrições estão abertas com 3.500 vagas em cargos de Delegado, Escrivão e Investigador, Perito Criminal e Médico Legista. Veja as vagas:

Investigador de Polícia: 1.250 vagas;

Escrivão de Polícia: 1.333 vagas.

Delegado de Polícia: 552 vagas;

Médico Legista: 116 vagas;

Perito Criminal: 249 vagas;

Os interessados deverão se inscrever pelo site da Fundação Vunesp – https://www.vunesp.com.br/ .

Prefeitura

Prefeitura de Cidade Ocidental anuncia que o concurso está aberto para vários cargos. São 150 vagas para:

Agente Administrativo, Assistente Social, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar em Saúde Bucal, Bibliotecário, Biólogo, Condutor de Ambulância, Eletricista de Baixa Tensão, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Fiscal de Obras e Edificações, Fiscal de Posturas, Fiscal de Transporte Público e Trânsito, Fiscal de Tributos, Fiscal de Vigilância Ambiental, Fiscal de Vigilância Sanitária, Fonoaudiólogo, Médico, Merendeiro, Monitor de Transporte Escolar, Motorista de Veículo Leve, Motorista de Veículos Pesados, Nutricionista, Operador de Máquinas, Professor Nível III – AEE, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Espanhol Conversação, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Inglês Conversação, Professor de Libras, Professor de Matemática, Professor Pedagogia, Professor de Português, Psicólogo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem e Tratorista.

Os interessados deverão acessar o site do Instituto Verbena entre os dias 13 de setembro e 06 de outubro de 2023.

TJ PR e concursos abertos

O concurso do Tribunal de Justiça do Paraná anuncia que as inscrições estão abertas entre 11 de setembro para 27 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para ingresso na magistratura do estado – Juiz Substituto.

Os interessados poderão se inscrever do dia 11 de setembro e seguem até as 16h do dia 10 de outubro de 2023, pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjpr2023

Nova Friburgo

A prefeitura de Nova Friburgo anuncia inscrições abertas para concurso público. Ao todo 1.708 vagas em cargos de todos os níveis de formação e com salários que variam entre R$ 1.375,27 e R$ 12.694,80.

Confira os cargos:

Nível fundamental: Inspetor de Alunos (15), Agente de Limpeza Pública (10), Auxiliar de Serviços de Sepultamento (1), Auxiliar de Serviços Gerais (30), Calceteiro (6), Carpinteiro (1), Copeira (3), Cozinheiro (1), Jardineiro (2), Maqueiro (6), Merendeira (22), Pedreiro (5), Pintor (3), Servente de Obras (3), Trabalhador Braçal (64), Vigia Escolar (7) e Zelador (4).

Nível médio e técnico: Professor I (200), Agente Administrativo (10), Agente Comunitário de Saúde (39), Agente de Combate às Endemias (15), Agente de Posturas (1), Auxiliar de Creche (80), Auxiliar de Saúde Bucal (1), Auxiliar de Secretaria (20), Cuidador (2), Eletricista (2), Instrumentador Cirúrgico (3), Motorista de Ambulância (6), Motorista de Veículos Leves (6), Motorista de Veículos Pesados (3), Oficineiro (2), Profissional de Apoio Escolar na Educação Inclusiva (300), Secretário Escolar (5), Técnico de Enfermagem (300), Técnico de Enfermagem de Família (5), Técnico de Imobilização Ortopédica (3), Técnico de Laboratório (20), Técnico de Radiologia (3), Topógrafo (1) e Tradutor Interprete de Libras (1).

Nível superior: Acompanhante Terapêutico (1), Analista Processual I (1), Analista Processual II (1), Analista Processual III (1), Assistente Social (8), Auditor Contábil (1), Auditor Técnico (1), Biólogo (2), Contador (1), Enfermeiro (75), Enfermeiro de Família (7), Farmacêutico (8), Fiscal de Atividades Econômicas (1), Fiscal de Tributos (12), Fiscal Sanitário I – Arquiteto (Cr) Fiscal Sanitário II – Biólogo/Engenheiro Ambiental/Engenheiro Sanitarista (Cr), Fiscal Sanitário III – Enfermeiro (Cr), Fiscal Sanitário IV – Engenheiro Civil (Cr), Fiscal Sanitário V – Farmacêutico (Cr), Fiscal Sanitário VI – Médico (Cr), Fiscal Sanitário VII – Médico Veterinário (Cr), Fiscal Sanitário VIII – Nutricionista/Engenheiro de Alimentos (Cr), Físico Médico (1), Fisioterapeuta I (12), Fisioterapeuta II – Fisioterapia Hospitalar (1), Fisioterapeuta III – Fisioterapia em Terapia Intensiva (1), Fisioterapeuta IV – Fisioterapia em Terapia Neonatal (1), Fonoaudiólogo (3), Médico Alergista (1), Médico Anestesiologista (15), Médico Angiologista (1), Médico Bucomaxilo (1), Médico Cardiologista (2), Médico Cardiopediatra (1), Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço (1), Médico Cirurgião Geral (11), Médico Cirurgião Plástico (1), Médico Cirurgião Torácico (1), Médico Cirurgião Vascular (3), Médico Clínico Geral (28), Médico Colonoscopista (1), Médico da Família (3), Médico Dermatologista (2), Médico do Trabalho (2), Médico Endocrinologista (2), Médico Endocrinologista Pediátrico (1), Médico Endoscopista (1), Médico Faturista (1), Médico Gastroenterologista CPRE (1), Médico Gastroenterologista (1), Médico Geriatra (1), Médico Ginecologista (4), Médico Hematologista (2), Médico Hepatologista (1), Médico Infectologista (1), Médico Infectologista Infantil (1), Médico Intensivista (11), Médico Internista (2), Médico Mastologista (1), Médico Nefrologista (1), Médico Neurocirurgião (5), Médico Neurologista (3), Médico Neuropediatra (1), Médico Nutrólogo (1), Médico Obstetra (14), Médico Oftalmologista (2), Médico Ortopedista (12), Médico Otorrinolaringologista (2), Médico Patologista (1), Médico Pediatra (27), Médico Pediatra Neonatologista (4), Médico Pneumologista (1), Médico Pré-Natalista (3), Médico Proctologista (3), Médico Psiquiatra (4), Médico Psiquiatra Infantil (1), Médico Radiologista (1), Médico Regulador (2), Médico Reumatologista (2), Médico Socorrista (20), Médico Ultrassonografista (1), Médico Urologista (3), Médico Veterinário (1), Nutricionista (7), Odontólogo Buco Maxilo Facial (1), Odontólogo de Família (5), Orientador Educacional (10), Pedagogo (10), Procurador do Município (5), Professor AEE – Atendimento Educacional Especializado (15), Professor Bilíngue – Língua Portuguesa/Libras (1), Professor de Arte (2), Professor de Ciências (5), Professor de Educação Física (10), Professor de Enfermagem (3), Professor de Geografia (6), Professor de História (6), Professor de Informática Educacional (3), Professor de Língua Inglesa (4), Professor de Língua Portuguesa (6), Professor de Matemática (10), Professor de Ensino Religioso (8), Psicólogo (20) e Terapeuta Ocupacional (1).

Os interessados poderão se inscrever das 16h do dia 12 de setembro até as 16h do dia 16 de outubro de 2023, diretamente no site da empresa organizadora https://www.institutoconsulplan.org.br/getConc.aspx?key=L0QMaAMrQAI=.