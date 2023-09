editais anunciam vagas com salários de R$ 7,5 MIL

O concurso Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) anuncia editais para vários cargos. Os salários são atrativos e podem chegar a R$ 7,5 mil.

A lotação ocorrerá nos campi de Campinas, Limeira e Piracicaba, no interior do estado de São Paulo.

Vagas concurso Unicamp

Indivíduos que possuem formação de ensino médio completa e um curso técnico têm a possibilidade de iniciar com uma remuneração inicial de R$ 4.026,36 em posições nas seguintes áreas:

Técnico de laboratório (2 vagas)

Técnico agrícola (1 vaga)

Técnico em meio ambiente, segurança e saúde (1 vaga)

Técnico em saúde bucal (1 vaga)

Para nível superior do concurso Unicamp são vários cargos como:

arquiteto de edificações (1);

engenheiro ambiental (1);

engenheiro eletricista (1);

estatístico (1);

revisor (1);

professor nível superior educação infantojuvenil (2);

profissional em organização de arquivos (4);

profissional de administração (3);

psicólogo do trabalho (2); e

tecnólogo em instrumentação e controle (1).

Os salários são de R$ 7.592,23 .

Como se inscrever neste concurso Unicamp?



Os interessados poderão se inscrever entre os dias 5 de outubro e 16 de novembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br).

As taxas são nos valores de R$ 125 (nível técnico) e R$ 186 (superior).

Como serão as provas do concurso Unicamp?

Todos os candidatos inscritos no concurso da Unicamp serão submetidos a uma prova objetiva, que terá um caráter eliminatório e classificatório. A prova consistirá em questões de múltipla escolha que abordarão conhecimentos gerais e/ou específicos, dependendo da área do cargo.

A aplicação do exame está agendada para ocorrer na cidade de Campinas/SP, na data prevista de 14 de janeiro de 2024. Os locais e horários específicos da prova serão informados por meio de um edital de convocação, que será divulgado oportunamente.

Outros concursos

Mais um concurso público com excelentes salários. As oportunidades são para médio e superior e as remunerações ultrapassam R$ 12 mil.

Veja como se inscrever no concurso CREA- SP- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. Vagas e salários concurso público Confira a seguir a lista om oportunidades e valores de remuneração: O processo seletivo que abrirá inscrições na quinta-feira (28) visa preencher um total de 60 vagas, além de formar um cadastro reserva. As opções de cargos de nível médio incluem: Agente de Fiscalização: São oferecidas 20 vagas com um salário de R$ 5.204,91. Para esta posição, também é necessário possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria “B”.

São oferecidas 20 vagas com um salário de R$ 5.204,91. Para esta posição, também é necessário possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria “B”. Assistente Administrativo: Há 15 vagas para esta função, com uma remuneração de R$ 4.070,31. Os cargos de nível superior disponíveis no processo seletivo são: Advogado: 2 vagas com um salário de R$ 12.210,92.

2 vagas com um salário de R$ 12.210,92. Analista de Gestão Administrativa: 5 vagas com uma remuneração de R$ 10.074,01.

5 vagas com uma remuneração de R$ 10.074,01. Analista de Tecnologia: 1 vaga com um salário de R$ 10.074,01.

1 vaga com um salário de R$ 10.074,01. Contador: 2 vagas com um salário de R$ 10.353,84.

Além dos salários, os cargos receberão estes benefícios: cartão refeição e/ou alimentação;

vale-transporte;

vale-transporte; auxílio-creche. A carga horária é de 40 horas semanais. Como se inscrever neste concurso público Os interessados poderão se inscrever até 2 de novembro. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.institutoselecao.com.br. Sobre as taxas, os valores são: R$ 90 (agente e assistente);

R$ 120 (analista e contador);

R$ 120 (analista e contador); R$ 135 (advogado e engenheiro). Provas concurso público As avaliações estão programadas para as seguintes datas: Prova Objetiva: Agendada para o dia 3 de dezembro, esta prova será realizada por todos os candidatos. Prova Discursiva: Exclusiva para os cargos de nível superior.

Além da capital, São Paulo, as provas também serão conduzidas em outras seis cidades: Araçatuba

Bauru

Campinas

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

Santos É relevante observar que a validade do processo seletivo será de um ano, a partir da homologação do resultado final. Contudo, essa validade pode ser estendida por um ano adicional, a critério do órgão, como indicado no edital.