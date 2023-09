editais contarão com quase 2 mil vagas; confira

Os concursos TRT ( Tribunal Regional do Trabalho) devem liberar editais com muitas oportunidades e para vários cargos.

Espera-se quase 2 mil vagas para os próximos dias. O Projeto de Lei Orçamentário Anual (PLOA), que já tramita no Congresso Nacional, prevê a reserva de recursos para o preenchimento de nada menos do que 1.876 vagas na Justiça do Trabalho.

Distribuição de vagas dos concursos TRT

As chances são para o próximo ano, 2024. O valor aguardado inclui novos editais, como também contratações de aprovados e que estão em cadastro reserva.

As oportunidades serão divididas da seguinte forma:

preenchimento de vagas já existentes – 1.698

criação de novas vagas – 115

Para as novas vagas, serão divididas da seguinte forma:

TRT 5, com sede na Bahia – 49 vagas

TRT 19, com sede em Alagoas – 14 vagas

TRT 22, com sede no Piauí – 52 vagas

A reserva de recursos no projeto de lei do orçamento é uma etapa inicial e importante no planejamento para a contratação de pessoal por meio de novos concursos. No entanto, essa reserva de recursos não garante automaticamente a realização dos concursos.



Você também pode gostar:

Em vez disso, ela estabelece a disponibilidade financeira necessária para promover os concursos quando as condições e necessidades oportunas forem atendidas.

A autorização final para a realização de concursos públicos geralmente depende de várias considerações, incluindo:

Necessidades da Organização: A organização precisa determinar se há uma necessidade real de contratar novos funcionários para preencher vagas existentes ou para atender a novas demandas. Planejamento Orçamentário: A disponibilidade de recursos financeiros é um fator crítico. Os órgãos precisam garantir que têm os fundos necessários para cobrir os custos associados à realização do concurso e à contratação subsequente. Autorização da Alta Administração: A autorização final para a realização de um concurso geralmente deve ser concedida pela alta administração do órgão ou instituição, como a presidência ou diretoria. Cumprimento de Requisitos Legais: O processo de concurso público deve estar em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Priorização de Vagas: Em alguns casos, pode ser necessário determinar quais posições ou cargos são priorizados para serem preenchidos por meio de concursos públicos.

Inscrições abertas concursos TRT

Um concurso TRT- Tribunal Regional do Trabalho- está com inscrição aberta. As chances são para São Paulo, com sede em Campinas.

Os interessados poderão se inscrever até 05 de outubro, por meio do porta FCC- Fundação Carlos Chagas. As chances são para nível superior. As remunerações iniciais de R$ 8.046,84 para os técnicos e R$ 13.202,62 para analistas técnicos.

Outro concurso público

Mais um concurso público na praça. Dessa vez, uma universidade anuncia 72 vagas para vários cargos. As oportunidades são para médio e superior.

As inscrições ainda não foram abertas, contudo, é importante se atentar para não perder o prazo. As chances são para Goiás, no concurso da UFCat (Universidade Federal de Catalão) Vagas concurso público Além do auxílio- alimentação de R$ 658, os aprovados do nível médio e superior receberão salários de R$ 2.667,19 e R$ 4.556,92, respectivamente. As oportunidades são divididas do seguinte modo: Nível Médio: Assistente em Administração: 30 vagas. Técnico de Tecnologia da Informação: 6 vagas. Técnico em Contabilidade: 3 vagas. Técnico de Laboratório nas Áreas de: Administração: 1 vaga.

Arquivo: 1 vaga.

Audiovisual: 1 vaga.

Brinquedoteca: 1 vaga.

Ciências da Natureza: 1 vaga.

Desenvolvimento Comunitário: 1 vaga.

Eletromecânica: 1 vaga.

Física: 1 vaga.

Geoprocessamento: 1 vaga.

Informática: 2 vagas.

Mecânica: 1 vaga.

Multimeios Didáticos: 1 vaga.

Multimídia: 1 vaga.

Química: 1 vaga. Nível Superior concurso público: Administrador: 3 vagas. Analista de Tecnologia da Informação: 5 vagas. Assistente Social: 1 vaga. Auditor: 1 vaga. Bibliotecário Documentalista: 2 vagas. Contador: 2 vagas. Engenheiro Civil: 1 vaga. Engenheiro Elétrico: 1 vaga. Psicólogo/Área Organizacional: 1 vaga. Psicólogo/Área Clínica e da Saúde: 1 vaga. Essas vagas abrangem diversas áreas de atuação e oferecem oportunidades para candidatos com diferentes níveis de formação acadêmica. Os requisitos específicos para cada cargo e as etapas do processo seletivo podem variar. Como se inscrever neste concurso público? Os interessados poderão se inscrever entre os dias 5 a 30 de outubro pelo site www.institutoverbena.ufg.br. A taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade: R$ 120 (nível médio);

R$ 140 (nível superior).