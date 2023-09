edital anuncia oportunidades com salários de quase R$ 4 MIL

Outro concurso nível médio. Dessa vez, as oportuniadades são para CRECI – Conselho Regional de Corretores de Imóveis.

Vale lembrar que as vagas são para o Mato Grosso e nos seguintes municípios:

Alta Floresta, Barra do Garças, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá, Pontes e Lacerda, Rondonópolis e Sinop.

Vagas concurso nível médio

O cargo de agente de fiscalização exige escolaridade mínima de ensino médio completo e carteira nacional de habilitação na categoria “B”. O salário inicial é de R$ 3.700, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os servidores ainda recebem os benefícios de vale-refeição e vale-transporte.

Como se inscrever no concurso nível médio?

Os interessados deverão se inscrever entre os dias 11 de setembro e 15 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Selecon (https://selecon.selecao.net.br).

A taxa é de R$ 120.

Como serão as provas do concurso nível médio?



O concurso será dividido em etapa objetiva e discursiva. A fase objetiva vai contar com 40 questões e divididas da seguinte forma:

10 questões de língua portuguesa;

5 de raciocínio lógico matemático;

5 de noções de informática;

5 de legislação e ética na administração pública; e

15 de conhecimentos específicos.

A prova de redação depende de cada caso, já que vai contar com conteúdos específicos. As avaliações serão aplicadas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Garças, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá, Pontes e Lacerda, Rondonópolis e Sinop na data prevista de 19 de novembro de 2023.

