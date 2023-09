edital anuncia VAGAS PARA NÍVEL MÉDIO

Há oportunidades de concurso para agente de fiscalização. As vagas são para nível médio. Confira mais detalhes abaixo.

As vagas são do CRECI MT (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Mato Grosso 19ª Região)

Vagas concurso para agente de fiscalização

Ao todo sao quatro vagas mais cadastro reserva para agente de fiscalização.

A distribuição vai acontecer nas seguintes cidades:

Alta Floresta, Barra do Garças, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá, Pontes e Lacerda, Rondonópolis e Sinop.

A carreira para essa posição requer que os candidatos tenham pelo menos o ensino médio completo e uma carteira nacional de habilitação na categoria “B”. O salário inicial oferecido é de R$ 3.700 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além do salário, os servidores também recebem benefícios que incluem vale-refeição e vale-transporte, o que pode contribuir para a atratividade da posição para os candidatos interessados.

Como se inscrever no concurso para agente de fiscalização?

Os interessados poderão se inscrever até o dia 15 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Selecon (https://selecon.selecao.net.br), banca organizadora.



Você também pode gostar:

A taxa de participação é R$120.

Como serão as provas do concurso para agente de fiscalização?

A fase objetiva terá 40 questões divididas entre estas disciplinas:

10 questões de língua portuguesa;

5 de raciocínio lógico matemático;

5 de noções de informática;

5 de legislação e ética na administração pública; e

15 de conhecimentos específicos.

A prova de redação abordará um tema relacionado à especialidade do cargo ou tópicos atuais, e os candidatos devem fornecer uma resposta que tenha entre 20 e 30 linhas.

As provas serão realizadas em vários municípios, incluindo Alta Floresta, Barra do Garças, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá, Pontes e Lacerda, Rondonópolis e Sinop, com a data prevista para 19 de novembro de 2023. É fundamental que os candidatos estejam bem preparados para essa fase do processo seletivo.

Outros concursos públicos

Mais um concurso público com excelentes oportunidades. Ao todo são quase 3 mil vagas como oferta imediata e formação de cadastro reserva.

As vagas são para Goiás- SME de Catalão (Secretaria Municipal de Educação). Os interessados poderão se inscrever até o dia 17 de setembro por meio do site da Fundação Aroeira (www.aroeira.org.br), banca organizadora do processo. A taxa varia de acordo com a escolaridade: R$ 80 para ensinos fundamental e médio e R$ 150 para nível superior Vagas concurso público Candidatos com diferentes níveis de educação, incluindo ensino fundamental incompleto e completo, têm a oportunidade de concorrer a diversas funções no concurso. As vagas disponíveis são para os seguintes cargos: Merendeira: 106 vagas e 318 para formação de cadastro reserva (CR).

Auxiliar de Serviços Escolar: 115 vagas e 345 para formação de cadastro reserva (CR).

Auxiliar de Serviços – Construção Civil: 4 vagas e 12 para formação de cadastro reserva (CR).

Encanador: 1 vaga e 3 para formação de cadastro reserva (CR).

Motorista de Frota Escolar: 15 vagas e 45 para formação de cadastro reserva (CR).

Pedreiro: 2 vagas e 6 para formação de cadastro reserva (CR). Essa variedade de cargos do concurso público oferece oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional, contribuindo para uma participação diversificada no concurso. Demais oportunidades: Ensino Fundamental (Incompleto e Completo): Eletricista: 1 vaga e 3 para formação de cadastro reserva (CR).

Escriturário: 8 vagas e 24 para formação de cadastro reserva (CR).

Motorista: 5 vagas e 15 para formação de cadastro reserva (CR). Ensino Médio: Eletricista: 1 vaga e 3 para formação de cadastro reserva (CR).

Escriturário: 8 vagas e 24 para formação de cadastro reserva (CR).

Motorista: 5 vagas e 15 para formação de cadastro reserva (CR). Nível Superior: Assistente Social: 3 vagas e 9 para formação de cadastro reserva (CR).

Engenheiro Civil: 1 vaga e 3 para formação de cadastro reserva (CR).

Nutricionista: 6 vagas e 18 para formação de cadastro reserva (CR).

Psicólogo: 2 vagas e 6 para formação de cadastro reserva (CR).

Professor de Banda Musical: 4 vagas e 12 para formação de cadastro reserva (CR).

Professor Pedagogo: 366 vagas e 1.098 para formação de cadastro reserva (CR).

Professor de Educação Física: 26 vagas e 78 para formação de cadastro reserva (CR). Os salários iniciais para esses cargos variam de R$ 1.357,97 a R$ 6.388,31, dependendo da jornada de trabalho semanal, que pode ser de 20h, 30h ou 40h. Como serão as provas do concurso público? O concurso público será dividido da seguinte forma: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para professores; prova de títulos, unicamente classificatória, para nível superior. A fase objetiva e discursiva vai acontecer no dia 22 de outubro.