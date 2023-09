edital com 107 vagas já tem data para sair; confira!

Ainda que as especificações precisas dos requisitos e remunerações para cada cargo não tenham sido confirmadas oficialmente, a previsão é de que o salário inicial seja de R$ 5.190,06 para os cargos que exigem ensino médio. Já para as carreiras que requerem nível superior, com exceção da posição de procurador, a remuneração inicial deve ser de R$ 7.741,53.

Vale ressaltar que o cargo de procurador deve ter um salário inicial estimado em R$ 25.406,66. Esses valores são estimativas e estão sujeitos à confirmação quando o edital oficial for divulgado, trazendo informações detalhadas sobre cada cargo e seus respectivos salários.

Como foi o último concurso Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (ALE TO) havia publicado um edital de concurso público em 2016, com o objetivo de preencher 130 vagas, das quais 66 eram imediatas e as demais destinadas à formação de um cadastro reserva de pessoal.

No entanto, o processo seletivo foi cancelado um dia após a divulgação do edital, devido a irregularidades no processo de licitação para a escolha da organizadora do concurso. A banca organizadora originalmente selecionada era a Fundação de Apoio às Pesquisas, Ensino e Assistência (Funrio). O cancelamento foi realizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE TO) em decorrência dessas irregularidades identificadas no processo de licitação.

As vagas do concurso Assembleia Legislativa para nível médio são:

assistente legislativo – assistência administrativa; e

apoio assistente legislativo especializado nas áreas de audioeditoração, cinegrafia, fotografia, locução, manutenção em informática, operação em computadores, programação de computadores, assistência técnica em segurança do trabalho, assistência técnica em áudio, assistência técnica em contabilidade e assistência técnica em enfermagem.

As oportunidades para nível superior são:

consultor legislativo nas áreas de auditoria e controle interno;

cerimonial;

área de contabilidade;

área de administração;

área jurídica parlamentar;

área de análise de sistemas;

área de relações públicas;

área de assistência social;

área de economia;

área de enfermagem;

área de jornalismo;

área médica;

área odontológica;

área pedagógica;

área de psicologia;

área de publicidade;

área de revisão; e

procurador jurídica da assembleia.

Sobre o ALE TO

A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (ALE-TO) é o órgão legislativo responsável por criar, discutir e aprovar leis no estado brasileiro do Tocantins. A ALE-TO é composta por deputados estaduais eleitos pelo povo para representar os interesses da população do estado.

Esses deputados têm a responsabilidade de propor, debater e votar projetos de lei, além de fiscalizar o Poder Executivo estadual e promover discussões sobre questões de interesse público.

A ALE-TO desempenha um papel fundamental na estrutura governamental do estado do Tocantins, contribuindo para a formulação de políticas públicas, a alocação de recursos financeiros e a regulamentação de questões que afetam a vida dos cidadãos tocantinenses. Ela é uma instituição democrática e representativa, cujo funcionamento é essencial para o sistema político e jurídico do estado.