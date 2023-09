Mais um concurso para médio e superior. Desta vez, o edital oferta vagas com salários de R$ 9,4 mil. Os aprovados ainda receberão benefícios.

É importante pontuar que as oportunidades são do novo concurso da SPTrans (São Paulo Transporte) .

Vagas concurso para médio e superior

Ao todo são 200 vagas.

Os cargos de nível médio e técnico oferecidos no concurso da CET-SP (Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo) incluem diversas áreas de atuação. Abaixo, estão listados os cargos e o número de vagas disponíveis:

Agente de Informações: 12 vagas. Técnico de Processos Administrativos: 25 vagas. Técnico de Sistema de Transporte: 32 vagas. Técnico de Enfermagem do Trabalho: 2 vagas. Técnico de Informática: 4 vagas. Técnico de Inspeção Veicular: 20 vagas. Técnico em Segurança do Trabalho: 1 vaga.

Essas vagas abrangem áreas relacionadas à administração, transporte, saúde e tecnologia da informação, entre outras. Os candidatos do concurso para médio e superior interessados devem atender aos requisitos específicos de cada cargo, incluindo a formação técnica quando necessário.

Oportunidades para nível superior

O concurso da CET-SP (Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo) oferece oportunidades para candidatos com formação superior em diversos cargos. Abaixo, estão listadas algumas das carreiras que exigem curso superior como requisito:



Advogado: 5 vagas. Analista de Comunicação: 1 vaga. Analista de Gestão: 55 vagas. Analista de Informática: 19 vagas. Analista de Marketing: 1 vaga. Arquiteto: 6 vagas. Assistente Social: 1 vaga. Auditor: 4 vagas. Engenheiro de Segurança do Trabalho: 1 vaga. Engenheiro Civil: 6 vagas. Médico Auditor: 3 vagas. Médico do Trabalho: 2 vagas.

Essas vagas abrangem diversas áreas de atuação, incluindo direito, comunicação, engenharia, medicina, entre outras. Para se candidatar a esses cargos, é necessário atender aos requisitos específicos de cada um, que podem incluir formação superior em áreas correlatas.

Além do salário, os contratados do concurso para médio e superior receberão benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, plano de assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio-creche e programa de participação nos resultados.

Como se inscrever no concurso para médio e superior?

Os interessados poderão se inscrever das 10h de 28 de setembro até as 23h59 de 13 de novembro. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.vunesp.com.br.

As taxas são de:

R$ 59 (nível médio);

R$ 85,90 (curso superior).

Provas concurso para médio e superior

O concurso da CET-SP (Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo) está com a prova objetiva marcada para o dia 21 de janeiro do próximo ano. Nessa mesma data, ocorrerão as seguintes etapas de avaliação, de acordo com os cargos:

Advogado: Exame prático-profissional. Demais cargos: Realização da prova de redação.

Os aprovados inicialmente serão contratados em um período experimental de 90 dias. Após esse período, aqueles que atenderem às expectativas da empresa terão seus vínculos transformados em contratos por prazo indeterminado, de acordo com o estabelecido no edital.

Lembre-se de que as datas e informações específicas sobre as provas e etapas de avaliação podem estar sujeitas a alterações, portanto, é importante acompanhar o edital oficial do concurso e eventuais atualizações divulgadas pela CET-SP para obter informações precisas e atualizadas sobre o processo seletivo.

Outros concursos abertos

Mais um concurso público na praça. Dessa vez, as chances são para o CORE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais).

As vagas são para Pernambuco. Vagas concurso público O concurso oferece um total de 133 vagas, das quais três são para contratação imediata e 130 são para formação de cadastro reserva (CR). As oportunidades estão divididas entre os cargos de auxiliar administrativo e fiscal, ambos requerendo ensino médio completo. Para o cargo de auxiliar administrativo, há uma vaga imediata e 50 vagas para formação de cadastro reserva. O mesmo se aplica ao cargo de fiscal, que também possui uma vaga imediata e 50 vagas para cadastro reserva. O salário inicial para ambas as posições é de R$ 2.518,32. Isso significa que, inicialmente, serão contratados três profissionais para as vagas imediatas, e os demais aprovados formarão o cadastro reserva, que poderá ser utilizado ao longo do prazo de validade do concurso para eventuais contratações conforme a necessidade da instituição. Os candidatos aprovados além das vagas imediatas não têm garantia de contratação, mas ficam na lista de espera para possíveis futuras convocações. Para o cargo de assistente jurídico, está disponível uma vaga imediata e 30 vagas para formação de cadastro reserva. Esse cargo exige formação superior em direito e regularidade junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O salário inicial para a posição de assistente jurídico é de R$ 6.835,43. Benefícios concurso público Os aprovados receberão, além dos salários, estes benefícios: auxílio-alimentação no valor de R$ 42,04 por dia útil trabalhado;

plano de saúde coletivo (50% do valor, por adesão, contratado pelo Conselho);

vale-transporte; e

plano de carreira. Como se inscrever neste concurso público? Os interessados deverão se inscrever das 16h do dia 27 de setembro até as 16h de 30 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br). A taxa varia a depender do cargo, sendo: R$ 77,07 (nível médio) e R$ 96,03 (superior) Como serão as provas deste concurso público? Para o cargo de assistente jurídico, além da prova objetiva, haverá uma prova discursiva, que também terá caráter eliminatório e classificatório. As provas estão programadas para ocorrerem na cidade de Recife, em Pernambuco, no dia 3 de dezembro de 2023. Os locais e horários específicos das provas serão divulgados posteriormente por meio do edital de convocação.