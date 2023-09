edital pode sair nos próximos dias; confira!

O concurso dos Correios pode ser liberado em breve. Este é um edital muito esperado pelos concurseiros e voltou a ser falado nos últimos dias.

Isso porque, o tema envolvendo o edital retornou como pauta de reuniões durante encontro entre o presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), Fabiano Silva, e representantes das Federações de Trabalhadores dos Correios (FINDECT e FENTECT.

Esta última reunião foi liberada no dia 12 de setembro. Os representantes da Central de Trabalhadores do Brasil – CTB- destacaram importância de novo edital e contratação de mais servidores:

“Outra questão de grande importância que surgiu na reunião foi o compromisso de discutir a realização de um concurso público. Esse concurso não apenas abrirá portas para novos talentos, mas também fortalecerá a categoria dos Correios, trazendo sangue novo e conhecimento atualizado para a empresa”.

Sobre os salários dos aprovados no concurso dos Correios, atualmente são:

para o cargo de Técnico é de R$ 2.179,25;

Analista é de R$ 6.333,54.

Como foi o último concurso dos Correios

O concurso dos Correios realizado em 2011 foi uma das seleções mais concorridas do país, com mais de um milhão de candidatos inscritos. A oferta de 9 mil vagas para níveis médio e superior atraiu um grande número de participantes devido à estabilidade e benefícios oferecidos pela empresa.

Esse concurso dos Correios teve vagas para diversos cargos, incluindo carteiro, operador de triagem e transbordo, atendente comercial, entre outros. Os aprovados foram distribuídos em diferentes regiões do Brasil, reforçando a importância dos Correios como uma instituição de abrangência nacional.



Você também pode gostar:

As provas para nível médio contaram com as seguintes disciplinas:

Português;

Matemática;

Informática.

Já para nível superior, as provas do concurso dos Correios foram divididas em conhecimentos básicos e específicos.

Cargos dos Correios

Conheça os cargos que possivelmente serão disponibilizados no novo edital.

O cargo de Técnico dos Correios, também conhecido como Agente dos Correios ou Atendente Comercial, é uma das posições disponíveis nos concursos públicos dos Correios. Essa função geralmente envolve o atendimento direto ao público em agências postais e centros de atendimento.

As principais responsabilidades de um Técnico dos Correios incluem:

Atendimento ao público: Realizar o atendimento presencial aos clientes, esclarecendo dúvidas, recebendo e entregando encomendas, registrando objetos postais, entre outras atividades relacionadas ao atendimento. Operação de equipamentos: Utilizar equipamentos de leitura e registro de códigos de barras, máquinas de franquear, computadores e sistemas internos dos Correios para realizar as operações de atendimento. Trabalho administrativo: Executar tarefas administrativas relacionadas ao fluxo de correspondências e encomendas, como o registro de objetos, conferência de documentos, e outros procedimentos necessários para o funcionamento das agências. Vendas de produtos e serviços: Promover a venda de serviços e produtos oferecidos pelos Correios, como selos, embalagens, telegramas, entre outros.

Analista

Sobre o cargo de Analista, as principais responsabilidades são:

Análise de processos: Avaliar e aprimorar os processos internos da empresa para garantir maior eficiência operacional. Planejamento estratégico: Participar do desenvolvimento e implementação de estratégias e planos para o setor em que atua. Gestão de equipes: Coordenar equipes de trabalho, supervisionar atividades e acompanhar o desempenho da equipe. Elaboração de relatórios: Produzir relatórios gerenciais, análises de desempenho, estudos de viabilidade e outros documentos relacionados à área de atuação. Tomada de decisões: Contribuir para a tomada de decisões estratégicas, propondo soluções e estratégias baseadas em análises de dados e informações relevantes. Atendimento a clientes internos e externos: Prestar suporte técnico, esclarecer dúvidas e fornecer informações aos clientes, seja internos ou externos, de acordo com a área de atuação. Pesquisa e desenvolvimento: Realizar pesquisas, estudos e análises de mercado, produtos e serviços, buscando oportunidades de melhoria e inovação. Outras atividades: Dependendo da área e especialização do Analista dos Correios, outras responsabilidades específicas podem fazer parte do seu escopo de trabalho.