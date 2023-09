Elegibilidade SSDI: Você é elegível para receber benefícios por invalidez se ganhar mais de US$ 60.000 por ano?

To ser elegível para Benefícios do Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI)o requerente deve ter exercido funções abrangidas pela Segurança Social e ter uma condição médica que se alinhe com a sua definição estrita de deficiência.

Normalmente, a Segurança Social oferece benefícios mensais a indivíduos que estão incapacitados de trabalhar durante um ano ou mais devido a uma deficiência.

Segurança Social: Quando é anunciado o COLA, como é determinado e quanto as pessoas podem esperar?MC

Geralmente há um período de carência de cinco meses, e o pagamento inicial do benefício é feito no sexto mês completo após a determinação do início da invalidez.

Em determinadas circunstâncias, a Segurança Social poderá conceder prestações por invalidez durante um máximo de 12 meses antes da data do pedido, se confirmar que o requerente esteve efetivamente incapacitado durante esse período e cumpriu todos os outros requisitos estipulados.

Quanto tempo dura a elegibilidade para SSDI?

Os benefícios normalmente continuam até que os beneficiários possam retornar ao emprego regular. Existem também regulamentos específicos conhecidos como incentivos ao trabalho, concebidos para oferecer benefícios contínuos e cobertura de cuidados de saúde para ajudar na transição de regresso ao mercado de trabalho.

Ao atingir a idade de aposentadoria completa, se você já estiver recebendo benefícios SSDI, eles serão automaticamente convertidos em benefícios de aposentadoria, embora o valor permaneça o mesmo.

Quanto dinheiro você pode ganhar sem que isso afete sua deficiência de SSI?

Se você atender aos requisitos de elegibilidade do SSDI e estiver ganhando benefícios do SSDI, qualquer dinheiro extra que você ganhar durante esse período será rigorosamente monitorado.

Em 2023, se você estiver recebendo benefícios SSDI, não poderá ganhar mais do que 2.460 dólares por mês para qualificados cegos ou 1.470 dólares para qualificados não cegos.

Há também um limite de 1.050 dólares, após o qual você pode ter acionado um período experimental de trabalho.

Então, se você estiver ganhando uma renda grande, como 60.000 dólares anuais, enquanto recebe os benefícios do SSDI, você corre o risco de que esses benefícios sejam interrompidos porque você ultrapassaria os limites de renda mensal para elegibilidade ao SSDI.