eles podem salvar a sua vida em um desastre natural iminente

Você sabia que a natureza pode nos dar sinais de que um desastre natural está prestes a acontecer? Muitas vezes, esses sinais são sutis e difíceis de perceber, mas podem fazer a diferença entre a vida e a morte.

Neste artigo, vamos mostrar algumas formas que a natureza usa para nos avisar de um desastre natural iminente.

Assim, você vai saber como reconhecer esses sinais e como se preparar para enfrentar situações de emergência. Então, acompanhe a seguir e fique atento ao que a natureza tem a nos dizer.

Terremotos: animais agitados e água turva

Os terremotos são fenômenos causados pelo movimento das placas tectônicas que compõem a crosta terrestre. Dessa maneira, eles podem provocar tremores, rachaduras, deslizamentos e tsunamis, causando danos materiais e humanos.

Uma das formas que a natureza usa para nos avisar de um terremoto iminente é o comportamento dos animais. Ainda, muitos animais possuem uma sensibilidade maior do que os humanos para detectar as vibrações e as variações de pressão atmosférica que antecedem um terremoto.

Por isso, eles podem ficar agitados, assustados, fugir ou se esconder horas ou dias antes do evento. Aliás, alguns exemplos de animais que já foram observados agindo dessa forma são cães, gatos, pássaros, peixes, cobras e elefantes.

Outra forma que a natureza usa para nos avisar de um terremoto iminente é a alteração da água. Desse modo, a água pode ficar turva, borbulhante ou mudar de cor antes de um terremoto, por causa da liberação de gases ou partículas do solo. Além disso, o nível da água pode subir ou baixar repentinamente em poços, rios ou lagos, por causa da mudança na pressão subterrânea.

Vulcões: fumaça e tremores

Os vulcões são aberturas na superfície terrestre por onde saem lava, cinzas e gases provenientes do interior do planeta. Desse modo, eles podem entrar em erupção a qualquer momento, lançando material incandescente e tóxico no ar e no solo.

Uma das formas que a natureza usa para nos avisar de uma erupção vulcânica iminente é a emissão de fumaça. Assim, a fumaça é um indicativo de que o vulcão está ativo e pode entrar em erupção a qualquer momento.

A fumaça pode ser branca, cinza ou preta, dependendo da composição dos gases e das cinzas que saem do vulcão. Ademais, também pode ter um cheiro forte de enxofre ou outros elementos químicos.

Outra forma que a natureza usa para nos avisar de uma erupção vulcânica iminente é o aumento dos tremores. Os tremores são causados pelo movimento do magma dentro da câmara magmática do vulcão. A propósito, eles podem ser sentidos pelos sismógrafos ou pelos moradores próximos ao vulcão.

Por fim, os tremores podem variar em intensidade e frequência, mas geralmente se intensificam à medida que o magma se aproxima da superfície.

Enchentes: nuvens carregadas e rios cheios

As enchentes são fenômenos causados pelo transbordamento das águas dos rios, lagos ou mares em áreas próximas. Elas podem ocorrer por causa das chuvas intensas, do derretimento das neves ou da elevação do nível do mar.

Uma das formas que a natureza usa para nos avisar de uma enchente iminente é a formação de nuvens carregadas. Em síntese, são aquelas que possuem uma cor escura, geralmente cinza ou preta, e que indicam a presença de muita umidade e eletricidade no ar.

Elas podem gerar chuvas fortes, raios e trovões, que podem aumentar o volume dos rios e provocar o seu transbordamento.

Outra forma que a natureza usa para nos avisar de uma enchente iminente é a elevação do nível dos rios. O nível dos rios pode subir por causa das chuvas que caem na sua bacia hidrográfica ou por causa da influência das marés.

Furacões: ventos fortes e baixa pressão

Os furacões são fenômenos atmosféricos que se formam sobre os oceanos tropicais e subtropicais. Dessa maneira, por ventos muito fortes, que giram em torno de um centro de baixa pressão, chamado de olho do furacão.

Uma das formas que a natureza usa para nos avisar de um furacão iminente é o aumento da velocidade dos ventos. Afinal, eles são os principais responsáveis pela formação e pela intensidade dos furacões.

Eles se originam da diferença de temperatura e pressão entre as massas de ar quente e úmido que sobem dos oceanos. Bem como, as massas de ar frio e seco que descem da atmosfera.

Quando os ventos atingem uma velocidade superior a 63 km/h, eles podem dar origem a uma tempestade tropical. Logo, que pode evoluir para um furacão se as condições forem favoráveis.

Outra forma que a natureza usa para nos avisar de um furacão iminente é a queda da pressão atmosférica. Quando a pressão atmosférica diminui, isso significa que o ar está mais leve e mais quente, o que favorece a formação de nuvens e chuvas. Então, quando a pressão atmosférica cai muito rapidamente, isso pode indicar a aproximação de um furacão.