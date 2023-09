Em meio ao interesse dos Lakers e Knicks em Giannis, especialistas propõem uma troca por Anthony Davis

Giannis Antetokounmpo supostamente decidiu não assinar uma nova extensão com o Milwaukee Bucks e muitos dos principais times da NBA já estão cientes disso. Os dois que continuam aparecendo nas mesas de debate por todo o país são os New York Knicks e Los Angeles Lakers. Durante um dos episódios recentes de Undisputed, a ex-estrela da NFL Richard Sherman queria propor uma ideia para um comércio potencial. No entanto, Sherman entrou em detalhes sobre o que o Lakers tem a oferecer para convencer o Milwaukee Bucks para negociar Giannis. Só existe uma opção possível, um jogador jovem e considerado um dos melhores jogadores da liga. Giannis tem essas características e também foi campeão da NBA uma vez.

Entra Anthony Davis

Esse jogador é Anthony Davis porque LeBron James já está de saída. Aqui está o que Sherman disse: “O que o Lakers tem que eles podem se mover? Anthony Davis acabou de assinar um contrato, seus números provavelmente correspondem perfeitamente e é o tipo de coisa Rob Pelinka faria. Você não pode fazer isso até dezembro porque ele acabou de assinar uma prorrogação, mas isso pode acontecer. Giannis para LeBron James, há potencial aí. Não estou dizendo que isso poderia acontecer, não ouvi nada, não sei de nada. Mas só estou dizendo que em Lakerland esse é o tipo de coisa que esperamos. Esse é o pó mágico.”

Mas esta foi apenas uma proposta de troca de Sherman para o Lakers, as chances de isso acontecer são mínimas porque o Bucks tentará de tudo para manter Giannis no time. Se esses relatos do ‘Greek Freak’ pedindo uma troca forem verdadeiros e os Lakers forem uma opção, essa seria a única troca viável que eles poderiam fazer. O problema é que Antonio Davis acaba de assinar uma das extensões de contrato mais lucrativas da NBA de todos os tempos e parece comprometido em continuar usando o roxo e o dourado. Skip Bayless também lembrou que o Bucks e o Lakers já fizeram uma grande negociação nos anos 80. O nome dele é Kareem Abdul-Jabbar e todos vocês sabem como isso aconteceu para o time de Los Angeles.