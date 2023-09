Em qual copo há mais água? Tente resolver essa charada

Você consegue descobrir em qual copo há mais água? Em nosso dia a dia podemos ser facilmente confundidos por imagens confusas e estranhas. Se você acompanha os desafios que postamos aqui, então sabe que adoramos o que chamamos de ilusão de ótica.

Mas hoje vamos propor uma charada. Ela não envolve necessariamente ilusão de ótica, mas vai exigir atenção aos detalhes. Então, é o seguinte: vamos te mostrar uma imagem com 4 copos cheios de água.

Em casa copo, há um objeto dentro, submerso. Dessa forma, a pergunta que fica é essa: qual deles está mais cheio? E, para responder esse questionamento, você terá apenas 15 segundos para desvendar a charada. Preparado?

Descubra em 15 segundos em qual copo há mais água

Os 4 copos na imagem abaixo apresentam certa quantidade de água. Aparentemente, os níveis de líquido são iguais em todos eles. Mas em cada copo há um objeto dentro. Assim, esses objetos alteram a quantidade real de água presente em casa copo. Então, vejamos a imagem:

Foto: Bright Side/Reprodução

No copo número 1, temos uma bola de golfe submersa. No copo 2, um apontador de lápis aparentemente de metal. Já no copo 3, uma caneta. E, no copo 4, um clipe de papel.

Cada objeto apresenta uma massa diferente, que altera o nível de líquido. Mas se você reparar bem, os 4 copos parecem que estão com o mesmo nível de água.



Mas isso, na verdade, é só para enganar a sua mente. Assim, em 15 segundos responda em qual copo há mais água.

Resposta do desafio

Para resolver esse teste, preste atenção em cada objeto e descubra qual tem a menor massa. Quanto menos massa o objeto tiver, significa que mais água está presente dentro do copo.

Por exemplo, vamos analisar o copo 1. A bola de golfe aparentemente é o objeto de maior massa entre os 4. Se removermos a bola de dentro do copo, o nível da água tende a baixar bastante.

Agora faça o mesmo exercício nos outros copos. Tente imaginar o copo 2 sem o apontador, o copo 3 sem a caneta e o copo 4 sem o clipe. Qual deles ficou com o maior nível de água?

Se você respondeu o copo número 4, então parabéns, a resposta está correta! O clipe de papel é o objeto com menor massa. Portanto, ao removê-lo, o nível de água do copo vai ficar praticamente inalterado, ao contrário dos outros.

Essa charada é uma pegadinha e tanto, não é mesmo? As pessoas costumam ficar confusas diante do questionamento sobre em qual copo há mais água. Isso porque no copo 3, por exemplo, boa parte da caneta está fora dele. Ou seja, muita gente chega à conclusão que é o copo 3 que tem mais água.

Mas a resposta correta é o copo 4! Veja se os seus amigos conseguem acertar a resposta e resolver essa charada. Com certeza você vai se surpreender com as respostas.