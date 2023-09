Embraer anuncia 350 vagas de emprego para todo o país

A Embraer anuncia vagas de emprego em todo o país. Ao todo são 350 oportunidades. Vale lembrar que os contratados poderão optar pela modalidade presencial, on-line ou híbrido.

Os interessados poderão se inscrever até 08 de outubro. As chances são para estudantes do ensino técnico ou superior.

A empresa anuncia que serão elegíveis os estudantes do nível superior ou técnico de todas as idades interessados no ecossistema de aprendizagem de uma empresa líder em inovação e com diversas oportunidades de carreira.

Andreza Alberto, vice-presidente, anunciou que a oportunidade tem o intuito de:

“Oferecer ao estudante uma experiência imersiva no ambiente de negócios ao lado de profissionais altamente qualificados e proporcionar o apoio para o desenvolvimento de competências destes talentos fazem parte do nosso propósito de construir um ambiente de trabalho cada vez mais inovador, diverso e inclusivo”.

Além de bolsa de estudo, o contratado receberá:

Os interessados deverão se inscrever no site https://programasembraer.gupy.io. O início das atividades do programa ocorrerá em janeiro de 2024.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 08 de outubro. A seleçao se dará de forma virtual.

Quer fazer parte da equipe Nubank? O estágio 2024 está com inscrições abertas e nos últimos dias. Portanto, os interessados deverão se atentar o quanto antes.

A duração será de dois anos e a carga horária de 30 horas semanais. s vagas são direcionadas para diversas áreas, incluindo Finanças, Controladoria, Gestão de Riscos, Compliance, Jurídico e Auditoria.

A modalidade de contratação será híbrida, isto é, os contratados estarão entre idas presenciais ao escritório e atuação on-line

Benefícios Nubank

No Nubank, esse formato é conhecido como “Nu Way of Working,” com ciclos de até sete semanas de trabalho remoto, seguidos por uma semana presencial no escritório da fintech.

Além de bolsa compatível com o mercado, os aprovados receberão os seguintes benefícios:

Cartão de Alimentação/Refeição;

Auxílio transporte;

Planos de saúde e odontológico;

Seguro de vida;

Suporte médico no escritório;

NuLanguage: programa de inglês gratuito para colaboradores.

Como participar do processo seletivo Nubank

Para participar é preciso estar entre os requisitos necessários. Podem se inscrever na avaliação Nubank estudantes de qualquer curso de graduação, desde que a formatura esteja prevista entre dezembro de 2025 e julho de 2026.

Vale lembrar que é preciso residir em São Paulo ou ter disponibilidade para mudar de cidade, caso aprovado.

Como serão as avaliações do Nubank?

Os candidatos serão avaliados mediante algumas fases, sendo estas:

Inscrições: As inscrições ficam abertas de 4 a 13 de setembro, e os interessados devem cadastrar seus currículos no site exclusivo do programa de estágio. Testes Online: Os detalhes de cada etapa do processo dependem da área de interesse selecionada no momento da inscrição. Dinâmica em Grupo: Uma das etapas envolve uma dinâmica em grupo, a fim de demonstrar habilidades na área solicitada. Entrevistas: Última etapa do candidato.

Outras oportunidades de emprego

Se você busca por vagas de emprego, saiba que mais de 8 mil vagas estão no mercado. Ao todo são 8.300 oportunidades para vários cargos.

As vagas são para estagiários, funcionários e trainers para diversas áreas. Veja a seguir a lista de empresa com oportunidades. Vagas de emprego Confira a lista a seguir: CPFL Energia As vagas de estágio na Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) de Itapetininga e Piraju (SP) estão abertas. As chances são para nível técnico. As oportunidades ficarão abertas até 10 de setembro. Embraer Ao todo são 350 vagas de emprego para todo o Brasil. As contratações são presenciais, híbrido e on-line. O prazo para candidaturas para o processo seletivo Embraer ficará aberto até o dia 8 de outubro.