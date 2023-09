Embraer anuncia 350 vagas para ESTE processo seletivo; Inscreva-se!

As vagas no processo seletivo da Embraer estão abertas para estudantes de todo o Brasil. Os candidatos têm a opção de escolher entre atividades presenciais, híbridas ou totalmente remotas, dependendo da área de atuação disponível.

São elegíveis para participar deste processo seletivo estudantes de nível superior ou técnico, independentemente da idade, que tenham interesse em fazer parte do ambiente de aprendizado de uma empresa líder em inovação, oferecendo diversas oportunidades de crescimento profissional.

Sobre as oportunidades, Andreza Alberto, vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação da Embraer, disse:

“Oferecer ao estudante uma experiência imersiva no ambiente de negócios ao lado de profissionais altamente qualificados e proporcionar o apoio para o desenvolvimento de competências destes talentos fazem parte do nosso propósito de construir um ambiente de trabalho cada vez mais inovador, diverso e inclusivo”

Os benefícios são:

Os interessados em participar da seleção têm até o dia 8 de outubro para efetuar a inscrição no site https://programasembraer.gupy.io.

O programa vai acontecer em janeiro de 2024.

Mais vagas de emprego no mercado. Um processo seletivo anuncia quase 200 oportunidades em diferentes cargos e áreas.

As chances são do Programa Emprega Prudente, antigo Balcão de Empregos de Presidente Prudente (SP), por meio da Sedepp (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico).

Vagas de emprego

São 184 vagas. Há oportunidades para estes cargos:

Vendedor externo, Vendedor interno, Serviços gerais, Promotor de hortifruti, Projeto vanguarda Concilig, Auxiliar de marketing digital, Auxiliar de produção, Auxiliar de cozinha, Encarregado de restaurante, Caseiro, Auxiliar de comércio, Serralheiro, Ajudante geral, Serviços gerais lavanderia, Tratorista, Motorista, Auxiliar de almoxarifado, Trabalhador(a) agrícola polivalente,

Líder de colheita, Caixa, Gestor de obras, Assistente de atendimento digital, Diarista limpeza, Consultor de vendas, Jardineiro, Auxiliar de operações, Nutricionista,

Operador de caldeira, Soldador industrial, Açougueiro, Soldador, Supervisor de refrigeração volante, Auxiliar de cozinha c/ experiência, Aux. administrativo, Serralheiro montador de portão basculante, dentre outras profissões. Confira todos os postos abertos no Mural de Vagas do Programa Emprega Prudente.

Como se inscrever nestas vagas de emprego?

Os interessados poderão cadastrar currículo on-line, por meio do site do Programa Emprega Prudente: www.prudentedigital.com.br/balcao/vagas.

Outras vagas

Mais uma grande oportunidade para vários cargos. A contratação se fará por meio de aprovação no processo seletivo PRODESP – Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo.

As oportunidades são para médio, técnico e superior.

Vagas processo seletivo

Para universitários, as chances são nas seguintes áreas:

Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Arquitetura e Urbanismo, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Direito, Administração, Administração Pública, Banco de Dados, Segurança da informação, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Psicologia, Tecnologia da Informação,

Relações Públicas, Sistemas para Internet, Estatística, Engenharia da Computação, Jornalismo, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Engenharia Civil, Engenharia de Software, Marketing, Redes de Computadores, Administração com ênfase em Tecnologia da Informação, Computação na Nuvem e Gestão de Negócios Digitais

Além de nível médio, há chances para técnico nas seguintes áreas:

Técnico em Nutrição, Técnico em Administração e Técnico em Contabilidade.

Benefícios processo seletivo

Veja os valores de acordo com o cargo:

A bolsa-auxílio concedida aos candidatos aprovados no processo seletivo da PRODESP terá os seguintes valores:

R$ 937,59 para estudantes universitários.

R$ 787,58 para alunos de ensino técnico.

R$ 712,57 para estudantes do ensino médio regular.

A jornada de trabalho será de 30 horas por semana, e os estagiários também receberão auxílio-transporte, que será adicionado ao valor da bolsa-auxílio para auxiliar nas despesas relacionadas ao deslocamento.

Como se inscrever neste processo seletivo?

Os interessados deverão se inscrever no site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), órgão responsável pela seleção dos candidatos, no link https://pp.ciee.org.br/11436.