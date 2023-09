Embraer anuncia PROCESSO SELETIVO com mais de 300 VAGAS para TODO o Brasil

Mais um processo seletivo importante. Dessa vez, as vagas são da Embraer. Ao todo são 350 vagas disponibilizadas para todo o Brasil.

O interessante é que são várias as modalidades. Além de presencial, há oportunidades para híbrido ou 100% remotas, cabe ao candidato escolher no momento de inscrição.

As 350 vagas são para estudantes técnicos ou de ensino superior que tenham interesse em conhecer a empresa. Sobre o assunto, a vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação da Embraer, Andreza Alberto, destacou:

“Oferecer ao estudante uma experiência imersiva no ambiente de negócios ao lado de profissionais altamente qualificados e proporcionar o apoio para o desenvolvimento de competências destes talentos fazem parte do nosso propósito de construir um ambiente de trabalho cada vez mais inovador, diverso e inclusivo”

Os benefícios disponibilizados aos aprovados são:

Outra novidade é que os estudantes que não foram aprovados estarão no banco de dados para futuras contratações.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 8 de outubro para efetuar a inscrição no site https://programasembraer.gupy.io.

Os aprovados serão contratação no início de 2024.

A Rio+Saneamento anuncia mais um processo seletivo para diversas áreas. As oportunidades englobam 18 municípios e 24 bairros da zona oeste do Rio de Janeiro.

Esta é uma empresa do Grupo Águas do Brasil, está disponibilizando vagas de estágio no Rio de Janeiro em diversas áreas para estudantes universitários. Essas vagas representam uma oportunidade valiosa para os estudantes adquirirem experiência prática em seus campos de estudo e desenvolverem habilidades profissionais.

As áreas abrangidas incluem Administração, Contabilidade, Economia, Jornalismo, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia de Produção, o que oferece uma ampla gama de opções para os candidatos, dependendo de seus interesses e especializações acadêmicas.

Para se candidatar, os estudantes deste processo seletivo devem estar cursando os últimos dois anos de seus cursos de graduação e precisam apresentar uma declaração de matrícula atualizada. O processo seletivo incluirá entrevistas com representantes de Recursos Humanos e com os gestores das áreas escolhidas, permitindo aos candidatos demonstrar suas habilidades e entusiasmo pela posição.

Essa é uma excelente oportunidade para os estudantes que desejam dar os primeiros passos em suas carreiras profissionais e adquirir experiência em um ambiente empresarial.

Benefícios deste processo seletivo

Os estagiários que ingressarem na Rio+Saneamento receberão uma bolsa-auxílio compatível com o mercado, bem como benefícios adicionais, como seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte. Esses benefícios são importantes para proporcionar suporte financeiro e garantir uma experiência de estágio satisfatória.

Além disso, é interessante observar que os currículos dos candidatos selecionados serão mantidos em cadastro de reserva para futuras oportunidades. Isso demonstra o compromisso da empresa em criar um banco de talentos e a possibilidade de considerar os candidatos para posições futuras que possam surgir na organização.

Essa abordagem oferece aos estagiários a oportunidade de desenvolverem suas habilidades e construírem uma relação de longo prazo com a empresa, o que pode ser vantajoso tanto para eles quanto para a Rio+Saneamento.

Como se inscrever neste processo seletivo ?

Os interessados terão até o dia 20 de setembro e devem ser feitas pelo site: www.vagas.com.br/vagas-de-Rio+Saneamento. A Rio+Saneamento está presente em 18 municípios do estado, incluindo 24 bairros da zona oeste do Rio de Janeiro.

