Emissão de Nota Fiscal Eletrônica para MEI passa a ser feita apenas no portal da Receita Federal

Quem trabalha como Microempreendedor Individual (MEI) em Penedo ou em qualquer outro município brasileiro terá que emitir sua Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) no portal da Receita Federal.

A medida que impede a emissão da NFS-e para MEIs na página de serviços aos contribuintes das prefeituras entrou em vigor a partir desta sexta-feira, 01 de setembro.

A alteração do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) visa padronizar as emissões e promover a simplificação aos prestadores de serviço, de acordo com a Receita Federal.

MEIs que atuam em Penedo que necessitem de orientação ou precisam emitir a NFS-e com o devido auxílio devem ir até a Sala do Empreendedor, espaço que funciona na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin).

A assistência aos Microempreendedores Individuais em Penedo na Sala do Empreendedor está disponível de segunda à sexta-feira, no horário das 7h30 às 13h30, na Rua Sete de Setembro, nº 116, ao lado da sede do Conselho Tutelar, Centro Histórico da cidade.

Com o objetivo de facilitar a utilização da nova regra, foi disponibilizado no portal da NFS-e um passo a passo com as instruções necessárias à correta emissão pelos MEIs.

Clique aqui para emitir a NFS-e para MEI

passo-a-passo-cadastramento-e-emissao-nfs-e