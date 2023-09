Emive volta a BUSCAR FUNCIONÁRIOS; Saiba mais!

A Emive, empresa que oferece soluções tecnológicas e inovadoras em segurança eletrônica, proporcionando tranquilidade e acima de tudo, proteção para seus clientes, está contratando novos funcionários no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre as oportunidades, veja quais são os cargos em aberto:

Analista Administrativo – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Almoxarifado – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Pré-Vendas – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Aprendiz – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente de Vendas – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente Fiscal I – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de Almoxarifado – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de serviços gerais – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Coordenador Técnico – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Desenvolvedor Pleno – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Executivo de Vendas – Balneário Camboriú – SC – Pessoa jurídica;

Executivo de Vendas – Campo Grande – MS – Pessoa jurídica;

Instalador – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Suporte Técnico em Informática – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Técnico (a) em segurança do trabalho – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Vendedor Externo – Contagem – MG – Efetivo;

Vistoriador – Belo Horizonte – MG – Efetivo.

Mais sobre a Emive

Com foco em tecnologia de última geração e excelência no atendimento, a Emive é reconhecida no mercado nacional pela eficácia e qualidade de seus produtos e serviços, figurando hoje como a maior empresa do segmento na América Latina.

Sua atuação tem como ponto focal três momentos de ação distintos, que definem a atuação junto aos seus clientes: inibir, detectar e agir.

Como se inscrever em um dos cargos?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades de emprego, é só conferir o NC!