Emma Stone abraça sexo gráfico em novo filme e interpreta uma senhora com mente infantil

Emma Stone está recebendo muita atenção do Oscar por um novo filme dela – onde ela está em algumas cenas de sexo alucinantes, revelando tudo … mesmo que sua personagem seja tecnicamente uma criança.

Este é um pouco arriscado, mas está sendo muito falado neste fim de semana entre os participantes do Festival de Cinema de Telluride, aqui no Colorado, e do Festival de Cinema de Veneza, na Itália – onde seu último filme, “Poor Things”, foi exibido. e que está recebendo ótimas críticas.

O filme é sobre uma senhora que volta à vida, ao estilo Frankenstein, mas desta vez… com o cérebro de uma criança. Então, ela está de volta com olhos de corça / ingênua – e aparentemente com tesão também.

Quanto à idade que ela deveria retratar no filme … é difícil definir exatamente, mas alguns meios de comunicação usaram o termo “infantil” para caracterizar o tipo de criança que ela está interpretando (no corpo de um adulto). Essencialmente, seu papel como Bella supostamente representa uma odisseia de libertação sexual… e o que se diz é que esta é atrevida como o inferno – com ES abraçando tudo isso.



Se isso parece controverso, bem… é porque é, mas isso não impede o diretor, Yorgos Lanthimosde acumular elogios – e muito menos pedir desculpas pelo conteúdo.

Durante uma entrevista à imprensa em Veneza, Yorgos disse que Emma estava com ele em cada passo do caminho em termos de representar o sexo gráfico que ele queria mostrar diante das câmeras… observando que ela não tinha medo de fazê-lo e não tinha vergonha de mostrar nada. . Então, sim – parece nudez total.

Embora o assunto possa parecer, talvez, um pouco tenso demais… os esnobes do cinema que estão lá e viram o filme estão rastejando por causa de “Poor Things” – chamando-o de sensação, e também afirmando que Emma definitivamente vai seja o favorito para Melhor Atriz em 2024.

Aliás, o filme de Emma está longe de ser o único nesses festivais de cinema que aparentemente brinca com trapaças. Diz-se que um bom punhado de outros faz o mesmo… incluindo alguns retratando relacionamentos gays. ENTÃO Jacob Elordi, Barry Keogan, Paulo Mescal dar André Scott.