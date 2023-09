Emma Watson brilha com minivestido de cetim na Milan Fashion Week

AA atriz Emma Watson ganhou destaque ao chegar a um evento da Prada durante a Milan Fashion Week, na Itália. A atriz britânica brilhou com um minivestido de cetim branco com decote profundo e saia pequena.

Emma Watson participou da Milan Fashion Week em grande estilo

A estrela dos filmes de Harry Potter combinou sua roupa estilosa com tênis branco e uma pequena bolsa Prada para combinar. Watson, 33, usava base em tons claros para uma aparência natural, enquanto seu cabelo castanho caía solto sobre os ombros.

Watson, que tem sido uma grande doadora para causas humanitárias, é uma das embaixadoras da marca de luxo Prada, já que tem sido o rosto de um dos seus perfumes.

A Milan Fashion Week foi repleta de muitas outras celebridades além de Emma Watson. O evento também contou com a presença de Scarlett Johansson, Charli D’Amelio, Chiara Ferragni e Rosalia.

Poucas horas antes, a estrela britânica também impressionou os fotógrafos com um minivestido preto para assistir ao desfile de Coleção primavera-verão 2024 da Prada, como parte dos eventos de moda no famoso marco da cidade italiana.

A atriz, que também é modelo, está prestes a ingressar no mestrado na Universidade de Oxford. Ela supostamente participará de um curso de meio período que lhe permitirá estudar a maior parte do tempo online.

No entanto, de acordo com meios de comunicação, Watson terá uma equipe de segurança para protegê-la durante os dias em que terá que frequentar o campus, Emma Watson contará com uma equipe de segurança para protegê-la, por precaução.