Emmitt Smith fala: Posição de running back desrespeitada e subvalorizada na NFL

Emmitt Smitho maior rusher de todos os tempos da NFL e três vezes Super Bowl campeão com o Dallas Cowboys, expressou sua decepção e frustração com a desvalorização da posição de running back no campeonato. Ele acredita que os running backs estão sendo desrespeitados e que suas contribuições não estão sendo devidamente reconhecidas.

Smith declarou: “Ser desrespeitado da forma como esta posição foi desrespeitada é de partir o coração para mim. … Acabei de ver o desrespeito total e não estou satisfeito com isso. Tudo o que posso fazer é orar por meus rapazes e ajudar a apoiar a posição de running back.” Ele sente que há muitos running backs talentosos na liga que merecem um tratamento melhor.

Os running backs, que já foram pontos focais dos planos de jogo ofensivos, agora são vistos como substituíveis e dispensáveis. Muitos jogadores de destaque não estão recebendo extensões de contrato além de seus acordos de estreia e, em vez disso, estão sendo liberados, negociados ou marcados como franquia para criar espaço no teto salarial. Essa tendência fez com que os running backs se sentissem desvalorizados e subestimados.

As recentes entressafras dos melhores running backs como Jonathan Taylor, Dalvin Cook, Ezekiel Elliott, Kareem Hunt, Josh Jacobs e Saquon Barkley têm sido tumultuados, enquanto os quarterbacks têm garantido contratos de longo prazo e com altos salários. Este forte contraste no tratamento alimentou ainda mais a decepção de Smith.

Emmitt dá suas razões

Smith também acredita que a mudança nas estratégias ofensivas da liga, de um ataque focado no rush para um estilo de passe feliz, é influenciada por fatores como futebol fantástico, apostas esportivas e audiência televisiva. Ele sugere que o desejo por jogos com muitos gols e a emoção que eles geram levaram à desvalorização da posição de running back.

Enquanto quarterbacks gostam Lamar Jackson, Daniel Jones, Justin Herbert e Derek Carr assinaram contratos lucrativos, os running backs estão lutando para garantir acordos semelhantes. Esta disparidade de remuneração fica evidente quando se comparam os salários dos running backs mais bem pagos com os de outros cargos. Falcões de Atlanta novato correndo de volta Gergelim Robinson é atualmente o running back mais bem pago da liga nesta temporada, com US$ 13,7 milhões, ocupando a 128ª posição geral na NFL.