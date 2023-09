Empresa anuncia processo seletivo com 200 vagas em todo o Brasil

Mais oportunidades de emprego. Desta vez, as chances estão espalhadas em todo o Brasil. Confira os cargos e como se inscrever a seguir.

As vagas de emprego são para estes estados:

Alagoas, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Vale lembrar que as oportunidades são da Gerdau.

Vagas de emprego e benefícios

O programa de estágio da Gerdau, chamado G.Start 2024, oferece várias vantagens aos estudantes, incluindo um plano de desenvolvimento que segue a metodologia 70-20-10. Este plano é composto por três elementos principais:

Experiências Práticas (70%): Isso significa que a maior parte do desenvolvimento ocorre por meio de experiências reais de trabalho. Os estagiários têm a oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido na sala de aula em situações do mundo real, adquirindo habilidades práticas e conhecimentos específicos relacionados à sua área de atuação.

Além disso, a Interação com Colegas, Tutores e Gestores (20%) também é levada em conta. Essa parte do plano enfatiza a importância das interações interpessoais e do aprendizado através do relacionamento com colegas de trabalho, mentores e gestores. Isso pode incluir feedback, orientação e a troca de conhecimentos e experiências com outras pessoas da organização.

Já o Aprendizado Online (10%) oferta aos estagiários o acesso aos recursos de aprendizado online por meio da plataforma LinkedIn Learning. Essa parte do plano permite que os estagiários acessem cursos e conteúdos educacionais adicionais para expandir seus conhecimentos e habilidades de forma flexível e autodirigida.



Você também pode gostar:

Emprego e oportunidades

Os contratados contribuirão da seguinte forma:

projetos da equipe, realizar atividades rotineiras da área, participar de webinars, receber treinamentos, dialogar sobre desenvolvimento com gestores e colegas, ampliar sua rede de contatos por meio de atividades híbridas e explorar temas relacionados ao mercado de trabalho.

As chances são para os seguintes municípios:

São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Guarulhos/SP, Mogi das Cruzes/SP, Araçariguama/SP, Cotia/SP, Pindamonhangaba/SP, São Caetano do Sul/SP, São José dos Campos/SP, Serra/ES, Aparecida de Goiânia/GO, Goiânia/GO, Barão de Cocais/MG, Divinópolis/MG, Itabirito/MG, Lavras/MG, Miguel Burnier/MG, Ouro Branco/MG, Ouro Preto/MG, Sete Lagoas/MG, Três Marias/MG, Caucaia/CE, Maceió/AL, Maracanaú/CE, Recife/PE, Charqueadas/RS, Porto Alegre/RS e Sapucaia do Sul/SC.

Os cursos aceitos são:

Direito, Engenharias, Administração, Ciências Contábeis, Psicologia, Recursos Humanos, Economia, Logística, Tecnologia da Informação, Enfermagem, Comunicação, Comércio Exterior, Rádio e TV, Relações Públicas, Jornalismo, Sistemas da Informação, Ciência da Computação, Gestão de RH, Propaganda e Marketing, Publicidade, Meteorologia, entre outros.

O programa oferta estes benefícios:

bolsa-auxílio, auxílio transporte ou fretado, vale-refeição ou refeitório no local, plano odontológico, plano de saúde e seguro de vida.

Como se inscrever?

Os interessados nestas vagas de emprego poderão se inscrever até 17 de outubro através deste link.

Veja algumas dicas para conseguir uma vaga de emprego:

Autoavaliação: Comece por identificar suas habilidades, interesses e metas de carreira. Isso ajudará você a entender que tipo de trabalho deseja buscar.

Atualize seu Currículo: Prepare um currículo bem estruturado, destacando suas experiências, habilidades e qualificações relevantes para o cargo que você deseja. Certifique-se de que ele seja claro e direto.

Pesquise Vagas: Utilize sites de busca de emprego, redes sociais profissionais, sites de empresas e agências de emprego para procurar vagas que correspondam ao seu perfil e interesses.

Networking: Construa e mantenha uma rede de contatos profissionais. Participar de eventos da indústria, conferências, workshops e se conectar com pessoas no LinkedIn pode abrir portas para oportunidades de emprego.

Candidate-se: Envie candidaturas para as vagas que correspondam ao seu perfil. Certifique-se de adaptar seu currículo e carta de apresentação para cada aplicação.

Preparação para Entrevistas: Esteja pronto para entrevistas. Pesquise sobre a empresa, pratique respostas para perguntas comuns de entrevista e esteja preparado para destacar suas habilidades e experiências.

Melhore suas Habilidades: Se você perceber que está faltando alguma habilidade importante para a vaga desejada, considere fazer cursos ou treinamentos para adquiri-la.

Seja Persistente: Encontrar emprego pode levar tempo e requer persistência. Continue enviando candidaturas, participando de entrevistas e buscando oportunidades.

Voluntariado ou Estágio: Se não encontrar um emprego imediatamente, considere oportunidades de voluntariado ou estágio para ganhar experiência e construir seu currículo.