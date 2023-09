Empresa anuncia processo seletivo para várias localidades

Mais vagas disponíveis. Desta vez, a empresa anuncia processo seletivo com oportunidades para várias localidades. As chances também são para áreas diferentes.

As vagas são da BASF com chances para estes estados:

São Paulo, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso e Goiás.

Vagas e benefícios

O programa de estágio oferecido pela BASF é uma oportunidade para estagiários trabalharem em diversas áreas, abrangendo desde setores corporativos até campos como Química, Materiais, Tecnologia de Superfícies, Nutrição e Cuidados, Soluções para Agricultura e Soluções Industriais. Este programa está aberto a estudantes de cursos de ensino superior e tecnológico.

Durante o estágio, os participantes têm acesso a um programa de aprendizado personalizado que inclui recursos de autoestudo de inglês, oportunidades de desenvolvimento profissional, cursos abrangendo temas como PowerBI, inovação, gestão de projetos, mentoria e muito mais. É uma oportunidade valiosa para adquirir habilidades práticas e conhecimento em um ambiente profissional na renomada empresa química global, a BASF.

Vale lembrar que as oportunidades são para:

Camaçari/BA, São Paulo/SP, Guaratinguetá/SP, Indaiatuba/SP, Jaboatão dos Guararapes/PE, Jacareí/SP, Luís Eduardo Magalhães/BA, Primavera do Leste/MT, Santo Antônio de Posse/SP, São Bernardo do Campo/SP e Trindade/GO.

Requisitos e vagas



Você também pode gostar:

Para participar do programa de estágio de nível superior, os interessados devem ser estudantes universitários, tanto de cursos de graduação como de tecnologia. Além disso, eles devem estar disponíveis para estagiar por um período mínimo de 18 meses durante o horário comercial, com uma carga horária semanal de 30 horas.

No caso do programa de estágio de nível tecnológico, é necessário ser estudante de cursos técnicos, como Administração, Química, Segurança do Trabalho, Manutenção, entre outros, e também estar disponível para um estágio de 18 meses no horário comercial, com uma carga horária de 30 horas por semana.

Os estagiários que fazem parte da equipe da BASF terão acesso a diversos benefícios, incluindo:

auxílio-transporte, acesso ao refeitório local, uma bolsa-auxílio, cartão de brinquedo e para as festas de Natal, assistência médica e odontológica, auxílio-farmácia, seguro de vida, oportunidades de desenvolvimento através do café do desenvolvimento, acesso a cursos online pelo LinkedIn Learning, participação no Programa de Mentoria e a oportunidade de aprender inglês por conta própria.

Estes benefícios tornam o programa de estágio da BASF uma experiência altamente enriquecedora para os estagiários.

Como se inscrever nas vagas

Os interessados devem se inscrever no Programa de Estágio BASF através do site da empresa.

As inscrições para o programa de estágio estarão abertas por tempo indeterminado, e o processo de seleção abrange várias etapas, que incluem:

Inscrições e Avaliações Online: Os interessados podem se inscrever online, e parte do processo de seleção pode envolver avaliações ou testes realizados pela internet.

Os interessados podem se inscrever online, e parte do processo de seleção pode envolver avaliações ou testes realizados pela internet. Avaliação com a Equipe de Recrutamento: Os candidatos podem passar por avaliações e entrevistas conduzidas pela equipe de recrutamento da BASF. Isso permite que a empresa conheça melhor os candidatos e avalie suas habilidades e adequação à cultura organizacional.

Os candidatos podem passar por avaliações e entrevistas conduzidas pela equipe de recrutamento da BASF. Isso permite que a empresa conheça melhor os candidatos e avalie suas habilidades e adequação à cultura organizacional. Avaliação da BASF: Além das entrevistas iniciais, a BASF pode realizar avaliações adicionais para determinar a adequação dos candidatos aos requisitos específicos do programa de estágio e das áreas de atuação.

Além das entrevistas iniciais, a BASF pode realizar avaliações adicionais para determinar a adequação dos candidatos aos requisitos específicos do programa de estágio e das áreas de atuação. Admissão no Programa de Estágio: A etapa final do processo seletivo é a admissão no programa de estágio. Os candidatos selecionados serão convidados a ingressar na BASF como estagiários.

Este processo de seleção gradual permite que a BASF avalie cuidadosamente os candidatos em várias etapas antes de selecionar os estagiários que melhor se encaixam no programa e nas necessidades da empresa. As inscrições contínuas indicam que a BASF está sempre em busca de talentos para integrar sua equipe de estagiários.