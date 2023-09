Empresa anuncia VAGAS DE EMPREGO para três estados do Brasil

Mais vagas de emprego estão sendo disponibizadas. Desta vez, as chances são para três estados do Brasil. As oportunidades são para o processo seletivo Saint-Gobain.

Ao todo são 26 vagas distribuídas para São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Os interessados poderão se inscrever até esta quarta-feira, 13 de setembro.

A Saint-Gobain tem uma trajetória de sucesso na capacitação de mais de 350 profissionais por meio de seus programas de trainee ao longo do tempo. Muitos desses trainees optam por permanecer na empresa após a conclusão do programa. O programa mais recente, chamado Saint-Gobain 2024, é direcionado a recém-graduados e tem como objetivo impulsionar o início de suas carreiras profissionais, proporcionando-lhes oportunidades de desenvolvimento e crescimento dentro da organização. Isso demonstra o compromisso da Saint-Gobain em investir em jovens talentos e promover o desenvolvimento de carreiras sólidas dentro da empresa. Vagas de emprego As oportunidades são para: Comercial, Compras, Finanças, Industrial, Pesquisa e Desenvolvimento, Supply Chain, Produtos e Recursos Humanos. O processo seletivo será realizado de forma virtual. Sobre o programa e vagas de emprego O programa de trainee da Saint-Gobain tem uma duração de 18 meses e tem como principal objetivo acelerar o crescimento e desenvolvimento dos talentos selecionados desde o início de suas carreiras. Isso é realizado através da imersão na cultura da empresa e da disponibilização de orientação personalizada por meio de um plano de desenvolvimento. Os trainees terão acesso a orientações, oportunidades de aprendizado de idiomas, treinamento em habilidades interpessoais e de liderança, recursos de aprendizado online e a chance de interagir com líderes executivos. Em resumo, o programa busca fornecer uma experiência enriquecedora e acelerada para o desenvolvimento profissional dos participantes. Requisitos vagas de emprego O candidato precisa: ter concluído a graduação entre dezembro de 2020 e julho de 2023.

nível de proficiência em inglês pode variar dependendo da área de atuação,

disposição a se mudar para outra cidade ou estado, se necessário.

Oportunidades são para:

São Paulo: Mauá, São Paulo, Diadema, Jandira, Guarulhos, Vinhedo, Capivari e Embu das Artes;

Mauá, São Paulo, Diadema, Jandira, Guarulhos, Vinhedo, Capivari e Embu das Artes; Rio de Janeiro: Barra Mansa;

Barra Mansa; Bahia: Feira de Santana. Além de salários compatíveis, os aprovados receberão: assistência médica e odontológica, previdência privada, estacionamento ou vale-transporte, participação nos lucros e remuneração competitiva, além de vale-refeição ou refeições no local, programa de aquisição de ações e seguro de vida em grupo. Processo de inscrição das vagas de emprego Os interessados poderão se inscrever até a próxima quarta-feira, 13 de setembro, por meio do site. Além de inscrição, a avaliação se dará por meio destes pontos: dinâmicas em grupo com a equipe de Recursos Humanos, avaliação do nível de proficiência em inglês e conversas com executivos do Grupo. Tudo indica que o programa comece em janeiro de 2024. Outras vagas de emprego Mais uma novidade relacionada às vagas de emprego. Dessa vez, as chances são para a empresa John Deere. As inscrições estão abertas até dia 12 de setembro. A atuação é na modalidade híbrida para Indaiatuba- São Paulo. Vagas de emprego As vagas são para estudantes dos cursos de Agronomia, Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Gestão do Agronegócio e Engenharia Agrícola e Ambiental. Além disso, outros requisitos incluem: Previsão de conclusão do curso a partir de dezembro de 2024.

Ter conhecimento em Excel.

Disponibilidade para estagiar 8 horas diárias no modelo de trabalho híbrido em Indaiatuba/SP.

Embora o inglês não seja obrigatório, ele pode ser um diferencial importante durante o processo seletivo. Os aprovados receberão bolsa no valor de R$ 2.267,00 . Sobre os demais benefícios são: assistência médica, assistência odontológica, desconto em produtos da empresa, ônibus fretado, recesso remunerado, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte. Como se inscrever nas vagas de emprego Os interessados em participar devem se inscrever por meio do Programa de Estágio John Deere. As inscrições terminam no dia 12 de setembro. Além de inscrição, outras etapas são: testes online, seleção com a Companhia de Estágio, Entrevistas finais, feedback e admissão.