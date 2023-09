Empresa de bebidas de 50 Cent vence processo milionário contra ex-funcionário

50 centavos está comemorando mais uma vitória jurídica como sua empresa, Senhores Espíritos, ganhou uma ação judicial contra um ex-funcionário. O homem de 44 anos, Mitchell Verdese declarou culpado de fraudar a empresa em mais de US$ 2 milhões no que disfarçou como “taxas de agência”.

Green havia chegado a um acordo oculto com destilarias francesas para garantir taxas de propina, embolsando US$ 2,2 milhões de 2017 a 2020.

Enquanto Senhores Espíritos pagou aproximadamente US$ 15 milhões por champanhe e conhaque, Green inflou os preços e ficou com o dinheiro extra.

O ex-funcionário se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica na segunda-feira em um tribunal federal de Nova Jersey. 50 centavos acessou o Instagram para expressar sua satisfação com o resultado e prometeu garantir que Green pague por suas ações.

“Beam Suntory me colocou nessa confusão com essas pessoas”, escreveu 50 Cent. “Eles não vão gostar do resultado.” O ícone do rap do Queens é conhecido por sua abordagem sensata quando se trata de dinheiro e está determinado a responsabilizar Green por seu comportamento fraudulento.

As ações de Green, “uma traição de confiança”

Philip Sellingero procurador dos EUA no Distrito de Nova Jersey, descreveu Verdeas ações como uma traição à confiança. “Embora devesse negociar o melhor acordo possível para o seu empregador, Green estabeleceu acordos paralelos secretos para inflacionar o que o seu empregador pagou para que pudesse colher milhões de dólares em propinas”, disse Sellinger. Ele enfatizou a importância de as empresas poderem contar com a integridade de seus agentes para conduzir seus negócios.

Green será condenado em janeiro e poderá enfrentar pena de prisão por seus crimes. Ele já pediu falência. Em outubro de 2021, os tribunais concederam Senhores Espíritos US$ 6 milhões em danos contra Green, incluindo juros, honorários advocatícios e outras despesas.

Apesar das tentativas de Green de contestar a decisão e anular a sentença, o tribunal negou seu pedido em junho passado e acrescentou mais honorários advocatícios em novembro.

Se Verde não pagar os danos concedidos, 50 centavos supostamente planeja confiscar seus bens pessoais e outros bens. Esta vitória legal serve como um lembrete de que ações fraudulentas não ficarão impunes, especialmente quando se trata de alguém tão determinado como 50 Cent a proteger os seus interesses comerciais.