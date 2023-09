No cenário financeiro atual do Brasil, onde golpes e fraudes se tornaram cada vez mais sofisticados, a proteção contra dívidas não pagas é fundamental.

Cartórios inovam com o serviço “Avise-Me!”: empresas e cidadãos protegidos contra fraudes

É nesse contexto que os cartórios de protesto do país estão inovando ao oferecer um serviço revolucionário chamado “Avise-Me!”. Confira os detalhes deste serviço inovador, seu funcionamento e a importância de manter-se informado sobre suas obrigações financeiras.

“Avise-Me!”: protegendo o cidadão de dívidas inesperadas

O serviço “Avise-Me!” é uma iniciativa que visa auxiliar tanto empresas quanto cidadãos a ficarem informados sobre qualquer dívida lançada em seu CPF ou CNPJ. Em um mundo onde vazamentos de dados são comuns, essa ferramenta se torna crucial na prevenção de golpes e fraudes financeiras.

Como funciona o “Avise-Me!”?

Para tirar proveito do “Avise-Me!”, é necessário realizar um cadastro no site oficial do programa. Durante o registro, será necessário fornecer o número do seu CPF ou CNPJ.

Após isso, passará a receber notificações automáticas e gratuitas sempre que uma dívida for lançada em seu nome. As notificações podem ser enviadas via SMS ou e-mail, garantindo que você esteja sempre ciente das suas obrigações financeiras.

Abrangência nacional



Uma das vantagens do “Avise-Me!” é sua abrangência nacional. Isso porque este serviço é oferecido em todos os 3.760 cartórios de protesto do Brasil, garantindo que as notificações sejam enviadas, independentemente de onde a dívida tenha sido registrada.

Desse modo, a iniciativa está disponível em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal, abrangendo tanto dívidas físicas quanto digitais. Para aderir ao serviço, é necessário assinar um termo de adesão, que pode ser feito através da assinatura digital Gov.br, a mesma utilizada para sacar benefícios sociais e trabalhistas.

Além disso, o cidadão também pode aderir usando um certificado digital e-CPF ou e-CNPJ, seguindo o padrão ICP Brasil, seja no formato A3 ou A1.

A importância das notificações de dívidas

A notificação de dívidas é uma ferramenta essencial para empresas e pessoas físicas. Ela garante que você seja informado imediatamente quando uma dívida é lançada em seu CPF ou CNPJ, permitindo que tome as medidas necessárias para quitá-la antes que se torne uma restrição no seu crédito.

Conforme o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, o “Avise-Me!” é um importante mecanismo de prevenção contra golpes e fraudes, assegurando que todos estejam informados sobre suas obrigações financeiras.

Em resumo, com a crescente incidência de vazamentos de dados na internet, é fundamental que as pessoas tenham conhecimento sobre as dívidas registradas em seu nome, evitando problemas futuros.

Como se cadastrar no “Avise-Me!”

O processo de cadastro no “Avise-Me!” é simples e rápido. Basta acessar o site Pesquisa Protesto e fornecer o seu CPF ou CNPJ durante o registro. Em seguida, assine o termo de adesão, utilizando a assinatura digital Gov.br ou certificado digital e-CPF ou e-CNPJ.

Após o cadastro, o cidadão começará a receber notificações automáticas por SMS ou e-mail sempre que uma dívida for registrada no CPF ou CNPJ cadastrado. Em suma, essa facilidade garante que você esteja sempre informado sobre suas obrigações financeiras, permitindo que tome ações rápidas para quitar suas dívidas e evitar restrições de crédito.

Proteção financeira com o “Avise-Me!”

O “Avise-Me!” disponibilizado pelos cartórios de protesto do Brasil representa uma inovação de extrema importância para manter tanto empresas quanto cidadãos atualizados sobre suas obrigações financeiras.

Com a constante ameaça de golpes e fraudes, é fundamental estar ciente das dívidas lançadas em seu CPF ou CNPJ. No entanto, graças às notificações automáticas, você pode agir de forma rápida e eficiente para quitar suas pendências financeiras antes que elas se tornem um problema maior.

Assim, é fundamental não perder a oportunidade de registrar seu CPF ou CNPJ no “Avise-Me!”, assegurando que você esteja continuamente informado sobre suas responsabilidades financeiras e reforçando sua estabilidade financeira.