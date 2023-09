Empréstimo em mais de 5 ANOS? Caixa Econômica faz ANÚNCIO

A linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) passou por uma significativa atualização por parte da Caixa Econômica Federal (CEF). Agora, os beneficiários desse programa terão a oportunidade de estender o período de pagamento para 72 meses, correspondendo a um prazo de seis anos. Essa medida tem como objetivo proporcionar maior flexibilidade e respaldo aos empreendedores.

A revisão que foi autorizada pela Caixa Econômica abrange não apenas os contratos vigentes, mas também os clientes que enfrentam atrasos em suas parcelas. As prestações vencidas e não quitadas podem ser incorporadas ao saldo devedor, facilitando a regularização da situação financeira.

Objetivo da prorrogação do prazo dos empréstimos autorizada pela Caixa Econômica

É crucial observar que a renegociação dos empréstimos não se aplica aos contratos em pausa. Ademais, também não se aplica àqueles na fase de carência ou aos respaldados pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO), um mecanismo de seguro contra inadimplência oferecido pelo Banco do Brasil (BB).

Com isso, deve-se ressaltar que a medida é de extrema importância para fortalecer o segmento empresarial de pequeno porte. Ela destaca que o ajuste no prazo de pagamento do empréstimo está alinhado com as necessidades e circunstâncias financeiras dos clientes.

Assim, essa iniciativa visa evitar o encerramento de empresas, preservar empregos e estimular o crescimento econômico do país. A Caixa Econômica se destaca como a pioneira na comercialização dessa linha de crédito em junho de 2020 e como o banco que mais concedeu operações pelo Pronampe. No total, mais de R$ 38 bilhões foram disponibilizados para apoiar mais de 345 mil micro e pequenos empresários, demonstrando o compromisso da instituição em fomentar o empreendedorismo e impulsionar o desenvolvimento econômico do Brasil.

Além da Caixa, outras instituições financeiras como Banco do Brasil, Santander, Sicredi, Bradesco, Itaú e diversas outras também oferecem empréstimos por meio do Pronampe. Assim, são ampliadas as opções disponíveis para os empresários que buscam suporte financeiro neste momento desafiador.

Como funciona o empréstimo pelo Pronampe?



Você também pode gostar:

O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) foi criado por meio da Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, e representa uma linha de crédito disponibilizada pela Caixa Econômica Federal. Seu propósito principal é fornecer recursos que incentivem o crescimento de pequenos negócios e a manutenção dos empregos existentes. De fato, uma das condições para que uma empresa possa contratar esse empréstimo é a preservação dos postos de trabalho.

Conforme sugere o próprio nome, o Pronampe destina-se a beneficiar microempresas e empresas de pequeno porte, conforme definido por modificações em três leis ao longo dos anos: 2018, 2003 e 1999. Empresas com mais de 12 meses de atividade têm a possibilidade de solicitar empréstimos equivalentes a até 30% da sua receita anual bruta registrada no ano-base.

Já os empreendimentos com menos de um ano de funcionamento têm um limite de empréstimo de até 50% do capital social ou 30% da média de faturamento mensal desde o início das operações. É importante observar que o percentual exato a ser contratado fica a critério do empresário, mas em ambas as situações, o valor mínimo do empréstimo é de R$ 15 mil.

Essa iniciativa visa fornecer um suporte financeiro fundamental para as empresas de menor porte. Dessa forma, há um auxílio quanto à sua estabilidade e contribuindo para a continuidade dos negócios e dos empregos em um momento desafiador.