Empréstimos estudantis com tolerância administrativa: você ainda pode solicitar a suspensão de seus pagamentos?

CCom a retomada dos pagamentos de empréstimos estudantis em apenas algumas semanas, o Departamento de Educação notificou os mutuários sobre várias datas e prazos importantes.

A pausa nos empréstimos estudantis foi oficialmente concluída no final de agosto, marcando o fim de um período de mais de três anos durante o qual os pagamentos foram suspensos, os juros foram congelados e as cobranças foram interrompidas para a maioria dos mutuários federais de empréstimos estudantis em resposta à Covid-19. pandemia.

Em junho, o presidente Joe Biden assinou legislação de gastos federais destinada a evitar uma crise do teto da dívida, e esta legislação consagra o fim da pausa nos empréstimos estudantis, garantindo que os pagamentos serão retomados. Vale a pena notar que, a menos que uma nova emergência nacional seja declarada, o Presidente Biden não é possível prolongar a pausa novamente.

Você ainda pode solicitar a suspensão de seus pagamentos?

Após o fim da pausa do empréstimo estudantil em 31 de agosto, os juros começaram a acumular imediatamente no dia seguinte, 1º de setembro. Para a maioria dos mutuários federais de empréstimos estudantis, as taxas de juros são fixadas no momento do desembolso do empréstimo, o que significa que os juros serão revertidos a essas taxas fixas.

“Para fornecer a todos os mutuários um período padrão para se prepararem para a transição para o reembolso, o Departamento de Educação (ED) dos EUA nos instruiu a aplicar uma tolerância administrativa à sua conta de empréstimo estudantil para o mês de setembro de 2023”, diz um e-mail enviado aos mutuários pelo gestor de empréstimos estudantis Nelnet, de acordo com a Forbes.

“Esteja ciente de que serão acumulados juros sobre o saldo do seu empréstimo durante esta tolerância administrativa e serão exibidos como juros acumulados pendentes.

“Esses juros acumulados não serão capitalizados, o que significa que não serão adicionados ao seu saldo principal quando a tolerância terminar, mas ainda será necessário pagá-los.”

Uma tolerância administrativa significa que não haverá pagamentos obrigatórios para aquele mês específico de setembro.