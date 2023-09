Empréstimos estudantis do Departamento de Educação: Quem receberá perdão antes que o pagamento seja retomado?

Taqui estão alguns dos mutuários de empréstimos estudantis que obtiveram alívio financeiro de Plano de perdão de empréstimos do presidente Joe Biden. Porém, ele não esteve diretamente envolvido nisso porque tudo aconteceu por um detalhe técnico. Quase um milhão de pessoas receberam o alívio financeiro surpresa para seus empréstimos estudantis pouco antes da retomada dos pagamentos. Esta é sem dúvida uma das maiores conquistas pelas quais a administração Biden receberá crédito, não há dúvida disso. EUA hoje reportou que 804.000 as pessoas tiveram seus saldos pendentes de empréstimos estudantis completamente liquidados. Esta decisão histórica ocorreu após o Departamento de Educação dos EUA descobriu que calculou mal o número de pagamentos de empréstimos que o grupo de mutuários fez durante mais de 20 a 25 anos.

Quem resolveu o perdão do empréstimo estudantil?

Estes pagamentos estavam a ser reduzidos do rendimento dos mutuários, mas uma vez atingido o limite para serem perdoados, a sua dívida não tinha sido liquidada devido a este erro de cálculo. O grupo de mutuários tinham dívidas que chegavam a dezenas de milhares de dólares e vinham sofrendo com o esgotamento de suas contas bancárias devido a esse erro de cálculo. Houve uma primeira onda de e-mails que notificaram essas 804.000 pessoas sobre a dívida cancelada de empréstimos estudantis, o que equivalia a um excesso de US$ 39 bilhões. No entanto, este alívio poderá atingir os 117 mil milhões de dólares. Mas este alívio não é o que as pessoas esperavam da administração Biden.

De acordo com estimativas iniciais, este alívio da dívida fica aquém dos 400 mil milhões de dólares anteriormente projectados em perdão de empréstimos inicialmente esperados. O Supremo Tribunal bloqueou esta medida durante o mês de junho e tem lutado para sair dos tribunais com uma resposta abrangente a favor dos mutuários de empréstimos estudantis. Embora existam outras iniciativas que apoiam os mutuários, a administração Biden não cumpriu totalmente o que prometeu. Este último perdão será considerado uma vitória para Biden, apesar de vir de um detalhe técnico.