ENCCEJA 2023: gabaritos já estão disponíveis

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já liberou os gabaritos referentes às provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023.

Desse modo, os participantes já podem conferir as respostas oficiais das questões objetivas das provas do exame por meio do site do Inep. Além de divulgar gabaritos específicos por área de conhecimento e nível (Ensino Fundamental e Médio), o Inep disponibilizou também o gabarito dos participantes que usaram o recurso de ledor.

De acordo com o Inep, não caberá a interposição de recursos contra os gabaritos oficiais. Acesse aqui os gabaritos de todas as provas.

Resultado

De acordo com o cronograma do exame, a divulgação dos resultados individuais obtidos pelos participantes do Encceja 2023 está prevista para o dia 22 de dezembro.

Com os resultados do Encceja, os participantes podem obter certificação de conclusão de Ensino Fundamental ou Médio. É também possível obter uma Declaração Parcial de Proficiência com o desempenho no exame.

Para obter a aprovação no exame, o participante precisa obter uma pontuação igual ou superior a 100 pontos nas provas objetivas e obter pelo menos 5 pontos na prova de redação.

Como foi o ENCCEJA 2023?

O Inep realizou a aplicação das provas do Encceja 2023 no dia 27 de agosto para cerca de 1 milhão de participantes, em dois turnos, das 9h às 13h e das 15h30 às 20h30. Conforme indicado previamente no edital, houve locais de prova em diversos municípios do Distrito Federal e dos 26 estados brasileiros.



Você também pode gostar:

De acordo com o edital, o Inep aplicou provas objetivas divididas em quatro áreas do conhecimento e também uma prova de redação, com a seguinte distribuição:

Ensino Fundamental: Ciências Naturais – 30 questões; Matemática – 30 questões; Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física – 30 questões; História e Geografia – 30 questões.

Ensino Médio: Ciências da Natureza e suas tecnologias – 30 questões; Matemática e suas tecnologias – 30 questões; Linguagens, Códigos suas tecnologias e Redação – 30 questões; Ciências Humanas e suas tecnologias – 30 questões.



Para o ensino fundamental, o Inep aplicou ainda uma prova de redação com o seguinte tema: “A importância do respeito às religiões de matrizes africanas”. Já no caso do ensino médio, os participantes responderam uma prova de redação com a seguinte temática: “Ações para cuidar da saúde mental do trabalhador”.

Os candidatos que não puderam comparecer à aplicação das provas por problemas logísticos ou devido à doenças infectocontagiosas previstas no edital puderam solicitar a reaplicação do exame até 1º de setembro. O órgão divulgará em breve as respostas dos participantes que enviaram os pedidos de reaplicação.

De acordo com o Inep, a reaplicação do Encceja 2023 está marcada para os dias 17 e 18 de outubro. Nessas mesmas datas o Inep aplicará as provas do Encceja para as Pessoas Privadas de Liberdade.

O que é o ENCCEJA?

O Encceja é um exame promovido pelo Ministério da Educação (MEC), através do Inep, para possibilitar que jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade escolar adequada obtenham certificação de ensino fundamental e/ou médio.

Nesse sentido, “realizado pelo Inep desde 2002, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação, o Encceja possibilita a retomada da trajetória escolar”.

A participação do Encceja é gratuita e voluntária. Conforme as regras do MEC, podem participar do exame para obter a certificação de nível fundamental os estudantes que tenham, no mínimo, 15 anos completos na data do exame. Para buscar a certificação do ensino médio, a idade mínima exigida pelo MEC é de 18 anos completos na data da prova.