Enem Action promove simulado gratuito para o ENEM 2023

Com as datas das provas do ENEM 2023 se aproximando, os estudantes brasileiros buscam maneiras de testar o próprio conhecimento e turbinar a preparação para a prova.

Com o objetivo de ajudar os candidatos, o Enem Action irá aplicar o Simuladão Online ENEM, um simulado aos moldes da prova do ENEM.

Assim, para que você consiga fazer a sua inscrição e participar da prova, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Simuladão Online ENEM. Vamos conferir!

Estudantes poderão se inscrever até 25 de outubro

O Enem Action é uma plataforma completa e totalmente gratuita de preparação para a prova do ENEM. Frequentemente, o Enem Action organiza simulados para ajudar os candidatos que estão buscando a melhor preparação possível para a prova do ENEM.

Conforme previsto pelo calendário divulgado pelo Enem Action, as inscrições para o Simuladão estão abertas. Todos os candidatos poderão se inscrever até às 12h do dia 25 de outubro.

Os estudantes poderão se inscrever somente de forma online através do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site do Enem Action. No formulário, o candidato deverá indicar alguns dados pessoais.

A boa notícia é que nenhuma taxa de inscrição será cobrada nesta edição do Simuladão ENEM. Dessa forma, todos os candidatos poderão participar do simulado de forma formalmente gratuita.

Simuladão Online ENEM: como irá funcionar?



O Simuladão Online ENEM será o último simulado aos moldes do ENEM realizado pelo Enem Action antes da prova do ENEM 2023.

O simulado será realizado no dia 29 de outubro, a partir das 13h (horário de Brasília). A prova será totalmente online, em uma plataforma virtual. Para acessar a prova no dia do exame, os candidatos deverão realizar login no site do Enem Action com o login e a senha informados no momento da inscrição.

A prova terá duração de 5 horas e será composta por 60 questões e uma redação. Segundo o Enem Action, todas as questões resolvidas ficarão salvas. Dessa forma, caso o candidato perca a conexão à internet ao longo da prova, será possível pode retomar a prova a partir do mesmo ponto em que ele tinha parado.

As respostas dos candidatos no simulado serão corrigidas por meio da metodologia TRI (Teoria de Resposta ao Item), a mesma utilizada no ENEM.

Simuladão Online ENEM: prêmios

Os candidatos que participarem do Simuladão Online ENEM também poderão concorrer aos prêmios colocados à disposição pelo Enem Action.

Os primeiros 30 colocados no simulado irão receber prêmios de diversos tipos. O estudante que ficar em primeiro lugar irá ganhar um tablet Samsung Galaxy tab S6 com caneta 64G. Já o segundo, um Kindle 11° geração e o terceiro, por sua vez, irá receber um vale presente de R$100 das Lojas Americanas.

Simuladão Online ENEM: gabaritos e resultados

O resultado do Simuladão Online ENEM do Enem Action será divulgado no dia 01 de novembro, às 18h. Na ocasião, os candidatos poderão consultar o resultado final (média geral) e também a correção da prova de redação.

Os participantes deverão acessar o site do Enem Action para consultar o resultado do simulado.

Ainda ficou com alguma dúvida? Então acesse a página do Simuladão Online ENEM e confia amais informações sobre a prova.

ENEM 2023: informações importantes

Os candidatos que irão participar do Simuladão Online ENEM devem ter em mente algumas informações importantes sobre a prova do ENEM 2023.

As provas do ENEM 2023 serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Veja a divisão a seguir:

05 de novembro, das 13h às 19h: 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e redação;

12 de novembro, das 13h às 18h30: 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Não se esqueça também de que o cartão de confirmação de inscrição do ENEM 2023, em que serão informados os horários e os locais onde serão aplicadas as provas, será divulgado em outubro.