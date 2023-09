Enem dos Concursos Públicos SURPREENDE concurseiros

Você já ouviu falar do Enem dos Concursos Públicos? Essa pode ser a próxima realidade de muitos concurseiros em todo o país.

Desse modo, será possível reduzir o número de provas específicas, abrangendo diversas áreas em uma avaliação unificada. Para entender melhor esse assunto, continue lendo.

O que é o Enem dos Concursos Públicos?

Não é novidade para ninguém que o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova unificada capaz de avaliar o nível de conhecimento de alunos que estão no Ensino Médio. Por meio dessa avaliação unificada, torna-se possível ingressar no Ensino Superior de diversas formas diferentes.

Em contrapartida, também não é novidade para ninguém que cada área de atuação, dentro do serviço público, possui uma prova de concurso específico, que varia de área para área.

Agora, imagine a junção do primeiro cenário acima com o segundo: basicamente, isso seria o Enem dos Concursos Públicos.

Nesse caso, o Governo vem estudando a possibilidade de fazer uma prova unificada para diversas áreas de atuação no setor público, como se fosse um verdadeiro Enem dos Concursos Públicos. O foco, aqui, serão concurseiros de diversas áreas, como você poderá ver adiante.

Como funcionará o Enem dos Concursos Públicos?

Basicamente, as provas poderiam ser comparadas com o Enem, só que, nesse caso, a avaliação não será focada no Ensino Médio, mas, sim, na atividade laboral dos potenciais servidores públicos.

A medida reduziria a quantidade de provas diferentes que normalmente são feitas para áreas de atuação diferentes, dentro do serviço público. Nesse caso, ao invés de um candidato às vagas de administração e outro às áreas de infraestrutura fazerem provas diferentes, ambos fariam a versão unificada e poderiam usar as suas notas para ingressar na área desejada, caso obtivessem bons resultados.

Por ora, há apenas uma estimativa do cronograma para a prova unificada começar a acontecer no ano que vem, contemplando 179 municípios em todo o país. Estima-se que a prova acontecerá em fevereiro e, até lá, é importante manter-se atento às novidades divulgadas pelo Governo, a fim de iniciar os seus estudos e, assim, conquistar uma nota mais alta no “Enem” feito para concursos públicos.

Vale ressaltar que a prova unificada não exclui a necessidade títulos e de preencher outros requisitos que podem ser comuns em algumas áreas de atuação específicas.

Quais áreas estarão dentro do Enem dos Concursos Públicos?

As áreas que a princípio participarão do Concurso Nacional Unificado estão listadas abaixo:

Administração e Finanças Públicas

Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação

Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário

Políticas Sociais, Justiça e Saúde

Trabalho e Previdência

Dados, Tecnologia e Informação Pública (fonte: G1).

Se você deseja ingressar em alguma das áreas acima, comece a se organizar para o Concurso Nacional Unificado e fique de olho para as vagas que poderão abrir em breve. A sua nota, nessa prova, poderá ser o caminho para você efetivamente atuar na área que sempre desejou.

Prepare-se com antecedência e boa sorte!