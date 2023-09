Enquanto todo o foco está em Cavalcante, há um suspeito de assassinato em DC em fuga

Cenquanto a nação ficou paralisada pela caçada humana de duas semanas ao prisioneiro fugitivo Danelo Souza Cavalcante na Pensilvânia, Estados Unidosoutro drama de fugitivos tem-se desenrolado na capital do país com atenção comparativamente mínima.

Cristóvão Haynes está fugindo há uma semana, desde que escapou da custódia policial no Hospital Universitário George Washington em 6 de setembro. Haynes, 30, havia sido preso naquele dia por acusações de homicídio relacionadas a um tiroteio em 12 de agosto no distrito.

Sua fuga gerou uma ordem de abrigo de várias horas na semana passada para todo o campus da GW e breves bloqueios nas ruas próximas.

Chama atenção a captura do foragido Cavalcante

Cavalcante, um brasileiro de 34 anos que foi condenado pelo assassinato de sua ex-namorada, foi capturado na manhã de quarta-feira no sudeste da Pensilvânia, após uma prolongada caçada humana que recebeu cobertura ao vivo.

Quanto a Haynesele ainda está foragido e aguarda julgamento.

O contraste entre as duas caçadas tem sido gritante: enquanto a mídia nacional acompanhou todos os desenvolvimentos da fuga de Cavalcante, Haynes essencialmente desapareceu do mapa.

A polícia conseguiu fornecer uma imagem na semana passada de Haynes vestindo uma camiseta preta e cueca boxer cinza e se movimentando por um quintal local.

Mas as únicas atualizações desde então foram a oferta de uma recompensa de US$ 25 mil por informações que levassem à sua captura e um comunicado de imprensa na terça-feira que aumentou a recompensa para US$ 30 mil e forneceu detalhes adicionais sobre a fuga.

O que explica a diferença de cobertura entre Cavalcante e Haynes?

Brian Levinprofessor de justiça criminal na Universidade Estadual da Califórnia, em San Bernardino, acredita que a diferença entre a atenção pública e a cobertura da mídia se resume a vários fatores.

Para começar, há o vídeo viral de CavalcanteA fuga inovadora de Chester County Jail enquanto ele se inclinava entre duas paredes e realizava uma espécie de caminhada vertical como um caranguejo para cima e para fora de vista.

“Havia todos esses aspectos no estilo de Hollywood”, disse Levin. “O vídeo daquele caranguejo subindo pela parede parecia algo saído de um filme.”

Haynes também encenou o que parecia ser uma fuga dramática, de acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana. No entanto, nenhum vídeo de sua fuga apareceu ainda.

Depois de ser levado ao hospital reclamando de dores no tornozelo, ele agrediu os policiais que o acompanhavam e fugiu enquanto tentavam algemá-lo a uma maca.

Chefe de policia Pamela Smithque assumiu o cargo há seis semanas em meio a uma espiral de crimes violentos, admitiu mais tarde que os policiais não conseguiram proteger Haynes de maneira adequada, dando-lhe a oportunidade de escapar.

Levin disse que a caça ao homem em Cavalcante também apresentou um fluxo constante de novos acontecimentos que aumentaram o interesse público à medida que a caçada se arrastava.

Houve repetidos avistamentos de Cavalcante, juntamente com relatos de que ele havia raspado os pelos faciais e roubado uma caminhonete e, a certa altura, roubou um rifle e foi baleado por um morador da área.

“Houve uma nova reviravolta em praticamente todos os ciclos de notícias. Houve tantas reviravoltas que o público ficou obcecado com o que estava por vir”, disse Levin.

“Considerando que com esse cara da DC, não houve nenhum detalhe novo sobre onde os riscos e a intensidade aumentariam a cada ciclo de notícias.”