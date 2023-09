ensine as crianças a manter o quarto arrumado

Se você tem filhos, sabe como é difícil manter o quarto deles arrumado. Os brinquedos se espalham pelo chão, pelas camas, pelos armários e até pelos outros cômodos da casa. Mas você sabia que é possível ensinar as crianças a organizarem os seus próprios brinquedos e a manterem o quarto arrumado?

Neste artigo, vamos te dar algumas dicas e ideias de como fazer isso de forma divertida e educativa. Você vai ver como a organização de brinquedos pode trazer benefícios para o desenvolvimento infantil e para a harmonia familiar.

A importância da organização de brinquedos

A organização de brinquedos é uma atividade que vai muito além de deixar o quarto das crianças mais bonito e funcional. Ela também tem um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças, por estimular habilidades importantes para a vida.

Quando as crianças aprendem a organizar os seus brinquedos, elas também aprendem a cuidar dos seus pertences e a respeitar o espaço dos outros, desenvolvendo a autonomia e a responsabilidade.

Elas também aprendem a classificar, agrupar, ordenar e inventar formas de guardar os seus brinquedos, desenvolvendo o raciocínio lógico e a criatividade. Além disso, elas aprendem a valorizar mais os brinquedos que têm e a não pedir tantos novos, desenvolvendo a autoestima e a autoconfiança.

Por fim, elas aprendem a colaborar com a família e com os amigos, desenvolvendo o senso de cooperação e de cidadania.

Como ensinar as crianças a organizarem os seus brinquedos?



Para ensinar as crianças a organizarem os seus brinquedos, você precisa ter paciência, persistência e bom humor. Não adianta impor regras rígidas ou castigos severos, pois isso pode gerar resistência ou medo nas crianças.

O ideal é que você transforme a organização de brinquedos em uma atividade lúdica e prazerosa, que envolva toda a família. Veja algumas dicas de como fazer isso:

Comece cedo

Quanto mais cedo você introduzir o hábito da organização de brinquedos na rotina das crianças, mais fácil será para elas incorporá-lo. Você pode começar desde os primeiros anos de vida, mostrando como guardar os brinquedos em caixas ou cestos após brincar.

Dê o exemplo

As crianças aprendem muito pelo exemplo dos pais. Por isso, mostre que você também se preocupa em manter a sua casa arrumada e em guardar as suas coisas no lugar certo. Assim, elas vão entender que essa é uma atitude esperada de todos.

Crie uma rotina

Estabeleça horários fixos para organizar os brinquedos, como antes das refeições, antes do banho, ou antes de dormir. Assim, as crianças vão se acostumar com essa tarefa e incorporá-la ao seu dia a dia.

Faça combinados

Em vez de impor ordens, faça combinados com as crianças sobre como e quando organizar os brinquedos. Explique os motivos pelos quais é importante fazer isso e as consequências positivas ou negativas que podem ocorrer.

Por exemplo: “Se você guardar os seus carrinhos na caixa após brincar, você vai encontrar eles mais facilmente na próxima vez. Mas se você deixar eles espalhados pelo chão, alguém pode pisar neles ou tropeçar neles e se machucar”.

Elogie e recompense

Sempre que as crianças cumprirem os combinados ou demonstrarem iniciativa para organizar os seus brinquedos, elogie e recompense elas com palavras, gestos ou pequenos mimos. Isso vai reforçar o comportamento desejado e motivar as crianças a repeti-lo.

Por exemplo: “Parabéns, você guardou todos os seus brinquedos na caixa! Que orgulho! Agora você pode escolher um livro para eu ler para você antes de dormir”.

Ideias de organização de brinquedos

Para facilitar a organização de brinquedos, você pode usar alguns recursos simples e criativos, que vão deixar o quarto das crianças mais bonito e funcional. Veja algumas ideias:

Use caixas, cestos ou sacolas de diferentes cores, tamanhos e materiais para guardar os brinquedos. Você pode etiquetar cada recipiente com o nome ou o desenho do tipo de brinquedo que vai dentro dele;

Use prateleiras, nichos ou estantes para expor os brinquedos que as crianças mais gostam ou que são mais decorativos. Você pode organizar os brinquedos por temas, cores ou tamanhos. Por exemplo: uma prateleira para os super-heróis, um nicho para os animais, uma estante para os livros, etc.;

Use ganchos, cabides ou varais para pendurar os brinquedos com alças, cordas ou ganchos. Você pode usar esses itens para criar um painel divertido na parede ou no teto do quarto das crianças;

Use baús, bancos ou camas com compartimentos internos para guardar os brinquedos que são maiores ou que não são usados com frequência. Você pode aproveitar esses espaços para otimizar o ambiente e criar mais lugares para sentar-se ou deitar.