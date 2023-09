Entenda a AFIRMAÇÃO POLÊMICA da França de que o iPhone 12 é RADIOATIVO

A França fez uma declaração polêmica e afirmou que o iPhone 12 é radioativo. A ANFR, Agence Nationale des Fréquences, que é um órgão de vigilância da radiação do país, determinou na terça-feira, dia 12, que fossem suspensas as vendas do aparelho no país.

Isso se deu porque o órgão alega que há altos níveis de radiação eletromagnética no aparelho. Inclusive, solicitaram à Apple, empresa que fabrica o iPhone 12, que intervenha na produção e corrija o problema nos celulares.

A ANFR alega que a taxa de SAR, que é a absorção específica do aparelho, era mais alta do que o permitido legalmente. Ou seja, trata-se de energia de radiofrequência que é emitida pelo celular e absorvida pelo corpo humano.

Segundo afirmações do órgão, eles enviarão agentes às lojas da Apple e demais distribuidores no país para verificar se foi suspensa ou não a venda do aparelho na França.

França alega que iPhone 12 é radioativo

Nesta quarta-feira, dia 13 de setembro, após as acusações que o iPhone 12 é radioativo, a Apple informou que o aparelho foi certificado por diversas agências internacionais e que é compatível com os padrões globais de radiação.

A empresa ainda destacou que forneceu ao órgão de fiscalização francês vários resultados de laboratório feitos pela empresa e por terceiros independentes que demonstram que ele está em conformidade com os regulamentos e os padrões SAR aplicáveis em todo o mundo.

Afinal, o iPhone 12 é ou não radioativo?

De acordo com os dados da Agence Nationale des Fréquences, a ANFR da França, os laboratórios credenciados constataram que a absorção eletromagnética pelo corpo foi de 5,74 watts por quilograma durante os testes, que simulam o uso do aparelho na mão e também no bolso da calça.



Na Europa, o padrão aceito é uma taxa de absorção específica de 4 watts por quilo. Dessa forma, os resultados atuais apontam que o aparelho apresenta 1,74 watts a mais do que o máximo permitido.

Outro ponto indicado pelo órgão é que os testes mostraram conformidade quando estava no bolso de uma jaqueta ou em uma bolsa. Porém, o iPhone 12 é radioativo quando segurado na mão ou no bolso de uma calça comum.

O iPhone 12

Vale destacar que o iPhone 12 é comercializado pela Apple desde 2020. Mas, foram apenas nos testes mais recentes que foi detectado que há uma radiação maior do que é aceito no país.

Por isso, a ANFR pediu que a comercialização desse aparelho fosse suspensa no país até que novos testes sejam feitos e não seja constatado mais o alto índice de radiação do modelo 12 da marca da maçã.

Destaca-se que essa é uma ação que garante a saúde e segurança da população. Afinal, se o iPhone 12 é radioativo, isso pode trazer grandes danos aos seus usuários e deve ser retirado das prateleiras o quanto antes.

A ANFR ainda reforça que em relação aos modelos já vendidos, a Apple deve tomar as medidas corretivas o mais rápido possível, para que todos os aparelhos fiquem em conformidade. Caso contrário, o órgão pedirá que a Apple recolha todos eles e faça a substituição.