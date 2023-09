Entenda a diferença do saque-aniversário e da antecipação

Em uma operação considerada de baixíssimo risco, respaldada pela garantia do fundo gerido pelo governo, diversos bancos já estão disponibilizando empréstimos que antecipam recursos provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com um prazo de pagamento estendido, podendo alcançar até 12 anos.

O volume total de empréstimos provenientes da antecipação do saque-aniversário já ultrapassou, em 2023, o montante de créditos concedidos durante todo o ano passado. Até o início deste mês, as contratações de crédito já haviam superado em impressionantes R$ 3 bilhões o volume registrado ao longo de todo o ano de 2022.

A iniciativa tem atraído considerável interesse dos trabalhadores, visto que oferece uma alternativa atraente para o acesso a recursos do FGTS antes do período usual de saque, proporcionando, assim, um alívio financeiro em momentos de necessidade. No entanto, é importante lembrar que a antecipação possui incidência de juros.

Saque do FGTS

Os trabalhadores brasileiros têm buscado novas formas de gerenciar suas finanças e, nesse contexto, a antecipação do saque-aniversário do FGTS tem se destacado como uma opção atrativa. Essa modalidade de empréstimo permite que os beneficiários adiantem parte dos recursos que teriam direito a sacar anualmente por meio do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A antecipação do saque-aniversário do FGTS oferece uma alternativa para trabalhadores que desejam acesso imediato a parte do seu FGTS, normalmente disponível somente no mês de aniversário. Isso pode ser útil em situações de emergência financeira ou para investimentos.

Para aderir a essa modalidade, os trabalhadores devem recorrer a instituições financeiras que ofereçam esse serviço. O processo envolve a contratação de um empréstimo, no qual o FGTS é usado como garantia.

Entenda as diferenças do saque-aniversário e da antecipação



Você também pode gostar:

O saque-aniversário do FGTS e a antecipação do saque-aniversário são duas modalidades relacionadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mas com propósitos e características distintas. O saque-aniversário permite que o trabalhador retire uma parcela anual de seu FGTS no mês de seu aniversário.

Nesses casos, o valor disponível para saque depende do saldo na conta do FGTS do trabalhador e segue uma tabela progressiva. De acordo com o órgão responsável pela liberação dos recursos, o valor do saque-aniversário é calculado com base em uma porcentagem do saldo mais um valor adicional, que varia de acordo com a faixa de saldo.

Já a antecipação do saque-aniversário permite que o trabalhador obtenha um empréstimo com base no valor que teria direito a sacar no saque-aniversário. Isso significa que a antecipação é uma modalidade de empréstimo oferecida por alguns bancos que permite ao trabalhador adiantar parte do valor que receberia no saque-aniversário.

Nesses casos, o trabalhador contrai uma dívida com o banco ao optar por essa modalidade e deve pagar o empréstimo com juros ao longo de um período determinado, que pode chegar a até 12 anos. A garantia para o pagamento desse empréstimo é o próprio saque-aniversário, ou seja, o banco tem a garantia de que, anualmente, o trabalhador receberá um valor do FGTS que será usado para quitar parte da dívida.

Portanto, a principal diferença entre o saque-aniversário do FGTS e a antecipação do saque-aniversário está no propósito e nas características.

Enquanto o saque-aniversário é o direito de sacar parte do FGTS anualmente, a Antecipação do Saque-Aniversário é um empréstimo que adianta parte desse valor a ser recebido do Fundo de Garantia.