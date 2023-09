Vivemos em uma era digital onde o celular é uma extrema necessidade, sendo assim, o WhatsApp é um dos aplicativos mais populares do Brasil e do mundo.

Canais do WhatsApp: entenda como funciona essa novidade

Sempre inovando, o WhatsApp agora traz uma nova função que está dando o que falar: os canais. Entenda essa novidade, saiba como ela funciona e avalie se vale a pena criar um canal para compartilhar conteúdo com seus amigos e familiares.

O que são os canais do WhatsApp?

Recentemente, o WhatsApp lançou essa nova funcionalidade em mais de 150 países. Desse modo, ao contrário dos grupos tradicionais do WhatsApp, os canais oferecem uma série de novas funcionalidades.

Em resumo, com eles, você pode receber vídeos, notícias e links com seus conteúdos preferidos. Dessa forma, isso abriu espaço para grandes empresas e marcas criarem seus próprios espaços dentro do aplicativo.

Funcionamento dos canais do WhatsApp

A principal questão que muitas pessoas têm é entender a diferença entre um canal e um grupo no WhatsApp. Por isso, vamos destacar algumas características importantes que diferenciam essas duas modalidades:

Separação dos chats privados



Os Canais são separados dos chats privados, ou seja, não estão relacionados. Além disso, os seguidores de um canal não podem ver os números de telefone das outras pessoas, garantindo uma maior privacidade.

Recurso de busca e reações anônimas

Existe um recurso de “busca” que permite encontrar canais disponíveis no seu país, tornando mais fácil encontrar aqueles que mais interessam. Bem como, é possível reagir a mensagens ou começar a seguir um canal no WhatsApp de forma anônima. Em resumo, isso preserva a identidade e segurança dos usuários, algo que não ocorre nos grupos tradicionais.

Como entrar em um canal do WhatsApp?

É importante ressaltar que, por enquanto, essa nova função ainda não está disponível para todos os usuários. Isso porque os canais estão sendo disponibilizados gradualmente para evitar problemas de lentidão na rede devido ao grande número de usuários.

No entanto, todos os usuários do WhatsApp já podem se cadastrar para receber notificações sobre os Canais do WhatsApp, caso ainda não tenham acesso. Contudo, a novidade deve aparecer em breve no menu principal de todos os usuários. Portanto, vale ressaltar que as “comunidades” não são a mesma coisa que os canais.

Passo a passo para criar um canal no WhatsApp

Para criar seu próprio canal e começar a compartilhar conteúdo com seus contatos, siga este simples passo a passo:

Abra o WhatsApp e verifique se já possui a opção ‘Atualizações’ disponível no menu. Se estiver disponível, clique nela.

Toque no ícone de um pequeno lápis e selecione “Novo canal”.

Dê um nome ao seu canal.

Insira uma descrição interessante e, se desejar, adicione uma imagem ao seu canal.

Finalize o processo clicando em “Criar canal”.

Pronto! Agora você está pronto para compartilhar o que quiser com seus amigos e contatos através do seu novo canal do WhatsApp.

Uma relevante função no mundo tecnológico

Certamente, os canais do WhatsApp são uma nova e relevante adição ao aplicativo, oferecendo funcionalidades únicas que o diferenciam dos grupos tradicionais. Por isso, se você tem acesso a essa função, vale a pena explorar e considerar a criação de um canal para compartilhar conteúdo com sua rede de contatos.

De forma geral, com a garantia de privacidade e anonimato dos usuários, essa novidade promete revolucionar a forma como interagimos no WhatsApp.

É válido ressaltar que os usuários do WhatsApp devem tomar cuidado com golpes que envolvem a ferramenta por diversas vertentes. Uma vez que o volume de golpes podem aumentar com a liberação de novas funções através da ferramenta de comunicação online.