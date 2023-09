Entenda como vai funcionar o pente-fino este mês

O Bolsa Família é um programa social brasileiro que tem como objetivo fornecer assistência financeira a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. No entanto, nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de beneficiários que declararam morar sozinhos, levando a um processo de revisão dos cadastros para garantir que os recursos cheguem efetivamente às pessoas que mais precisam.

Aumento dos Arranjos Unipessoais

De acordo com o Portal R7, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o número de beneficiários do Bolsa Família que declararam morar sozinhos aumentou de 15% para 27%. Essa composição familiar, conhecida como arranjos unipessoais, passou a representar uma parcela significativa dos beneficiários do programa.

O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que, em 2022, pelo menos 22% dos beneficiários do Bolsa Família eram famílias com apenas um membro. Esse aumento levantou preocupações sobre a veracidade dos registros e a necessidade de uma revisão mais detalhada.

Averiguação cadastral e atualização do Cadastro Único

Para garantir a efetividade do programa e direcionar os recursos para quem realmente precisa, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) iniciou um processo de Averiguação Cadastral, que inclui a verificação da composição familiar, especialmente dos arranjos unipessoais.

O Cadastro Único é o sistema que reúne os dados dos beneficiários do Bolsa Família e de outros 30 programas sociais. No primeiro semestre, o sistema passou por uma atualização, o que possibilitou a realização da Averiguação Cadastral de forma mais precisa.

Como funciona a revisão dos Cadastros?

A Averiguação Cadastral teve início em março de 2023 e abrangeu cerca de 45% das informações de 42 milhões de famílias que receberam o Auxílio Brasil em janeiro de 2022. A expectativa é que até o final do ano, 60% dos cadastros sejam revisados.



No total, serão analisados 8,2 milhões de registros, sendo 5 milhões referentes aos beneficiários do Bolsa Família. A partir de setembro, os municípios terão um limite de 16% de arranjos unipessoais na folha de pagamento do programa.

Gradualidade na Reversão da Curva

O Ministério do Desenvolvimento Social enfatiza que a revisão dos cadastros está sendo realizada de forma gradual e incremental, para evitar o bloqueio ou cancelamento indevido de benefícios. É importante garantir a integridade do Bolsa Família e que as políticas do governo federal sejam percebidas como defensoras dos direitos das famílias brasileiras em situação de pobreza.

“O caráter gradativo da reversão da curva é importante para garantir a integridade do PBF e a percepção, por parte da população em situação de pobreza, de que o atual governo federal orienta suas políticas em defesa dos direitos das famílias brasileiras pobres”, destaca o MDS em comunicado.

Ademais, a revisão dos cadastros do Bolsa Família é uma medida importante para garantir que os recursos sejam direcionados de forma efetiva para as famílias que realmente necessitam da assistência financeira. Com a análise detalhada dos arranjos unipessoais e a atualização do Cadastro Único, o programa busca assegurar sua integridade e a confiança da população em situação de pobreza.

É fundamental que as revisões sejam realizadas com cuidado e responsabilidade, evitando penalizar injustamente os mais pobres. O compromisso do governo federal em defender os direitos das famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade é essencial para promover uma sociedade mais justa e igualitária.